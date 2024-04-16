مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 16 - 4 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة العين ضد الهلال في دوري أبطال آسيا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



برشلونة X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



بوروسيا دورتموند X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري البرتغالي



فاماليكاو X سبورتنج لشبونة – الساعة 10:15 مساء



مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة



الشمال X الوكرة – الساعة :6:30 مساء على قناة الكأس القطرية



المرخية X الغرافة – الساعة 8:30 مساء على قناة الكأس القطرية



مواعيد مباريات كأس الجزائر والقنوات الناقلة



اتحاد الجزائر X اتحاد بسكرة – الساعة 10:30 مساء على الجزائرية



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة



العين X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة



العهد اللبناني X النهضة العماني – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS 1 AFC

اضافة اعلان

ملاعب