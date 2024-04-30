مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الاتحاد ضد الهلال في كأس خادم الحرمين.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



بايرن ميونخ X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة الإماراتي



الوصل X اتحاد كلباء – الساعة 6:20 مساء على قناة أبو ظبي الرياضية



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين



الاتحاد X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

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