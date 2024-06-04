الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 04-06-2024 02:50 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة إيطاليا ضد تركيا استعدادا لمباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، فضلا عن هواتشيباتو التشيلي ضد جريميو البرازيلي فى كأس الليبرتادوريس.

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مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة
سلوفينيا X أرمينيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2   
سويسرا X إستونيا – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3   
رومانيا X بلغاريا – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8   
البرتغال X فنلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2   
النمساX  صربيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4   
إيرلندا X المجر – الساعة 9:45 مساء  
إيطاليا X تركيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس
هواتشيباتو التشيلي X جريميو البرازيلي – الساعة 3 صباحا

 

 

ملاعب 

 


 




 

 


 

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