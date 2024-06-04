مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة إيطاليا ضد تركيا استعدادا لمباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، فضلا عن هواتشيباتو التشيلي ضد جريميو البرازيلي فى كأس الليبرتادوريس.

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مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة

سلوفينيا X أرمينيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سويسرا X إستونيا – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رومانيا X بلغاريا – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 8

البرتغال X فنلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

النمساX صربيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إيرلندا X المجر – الساعة 9:45 مساء

إيطاليا X تركيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

هواتشيباتو التشيلي X جريميو البرازيلي – الساعة 3 صباحا



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