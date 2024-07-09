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الثلاثاء، 09-07-2024 01:30 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري- تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024 عددا من المباريات في  مختلف البطولات، تتصدرها مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، فضلا عن مواجهة الأرجنتين ضد كندا في كأس كوبا أمريكا.اضافة اعلان


وصعد منتخب فرنسا إلى قبل نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، بعد التغلب على منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بينما صعد منتخب إسبانيا على حساب مستضيف البطولة منتخب ألمانيا من الدور ربع النهائي بعد مباراة ماراثونية حسمها البديل ميكل مورينو بهدف قاتل في الدقيقة 119.

وكان المنتخب الهولندي أكمل عقد المتأهلين للدور قبل نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعدما تغلب على نظيره التركي بهدفين لهدف، على الملعب "الأولمبي" ببرلين، ضمن الدور ربع النهائي للبطولة، ليضرب موعدا مع وإنجلترا، والتي ستقام، مساء غد، الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة
 
إسبانيا X فرنسا – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة
 
الأرجنتين X كندا – الساعة 3 صباحا على قناة L'Equipe TV

 




 

 


 

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