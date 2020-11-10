الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 02:08 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري _ يقام اليوم الثلاثاء 10-11-2010 عدد محدود جدًا من المباريات، يعد أبرزها مواجهات الدوري الهولندي ومواجهات الجولة الأولى من كأس فوتبول ليج تروفي الذى يقام بين أندية دوري الدرجة الأولى والثانية بجانب فرقًا تحت 21 سنة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الهولندي اليوم
إكسيلسيور × اوس، تقام في الثامنة إلا الربع مساء

تلستار × جو أهيد إيجلز، تقام في العاشرة مساء

مواعيد مباريات فوتبول ليج تروفي اليوم 

جيلينجهام – أساسي × آرسنال - تحت 21، تقام في السابعة والنصف مساء

تشيلتنهام تاون – أساسي × نوريتش سيتي - تحت 21، تقام في الثامنة مساء        

كرو ألكساندرا – أساسي × شروسبري تاون – أساسي، تقام في الثامنة مساء        

فليتوود تاون – أساسي × سندرلاند - أساسي، تقام في التاسعة مساء

فوريست جرين – أساسي × سويندون تاون – أساسي، تقام في التاسعة مساء        

بليموث أرجايل – أساسي × نيوبورت كونتي - أساسي، تقام في التاسعة مساء       

بورت فايل - أساسي × ليفربول - تحت 21، تقام في التاسعة
مساء                  

دونكاستر روفرز – أساسي × وولفرهامبتون - تحت 21، تقام في التاسعة مساء    
بيرتن ألبيون – أساسي × فولهام - تحت 21، تقام في التاسعة مساء  

كامبردج يونايتد – أساسي × بيتربوره يونايتد - أساسي، تقام في التاسعة مساء      

وال سال – أساسي × أكسفورد يونايتد - أساسي، تقام في التاسعة مساء 

تشارلتون أثلتيك – أساسي × ليتون أورينت - أساسي، تقام في التاسعة مساء        

بورتسموث - أساسي × وست هام يونايتد - تحت 21، تقام في التاسعة مساء                    

روشديل – أساسي × سالفورد سيتي - أساسي، تقام في التاسعة مساء                 

جريمسبي تاون – أساسي × ليستر سيتي - تحت 21، تقام في التاسعة مساء         

هاروجيت تاون – أساسي × هال سيتي - أساسي، تقام في التاسعة مساء             

برادفورد سيتي – أساسي × أولدهام اتلتيك - أساسي ، تقام في التاسعة مساء     

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المصدر : ملاعب 

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