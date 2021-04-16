مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم الجمعة 16 - 4 - 2021 عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021 .
وتاليا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون X توتنهام هوتسبير – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج X هوفنهايم – الساعة 10 ونصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل X مونبلييه – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري السعودي
القادسية X الرائد – الساعة 9ونصف مساء على قناة الرياضية السعودية 1
الاتحاد X الباطن – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 2
مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة X إنبي – الساعة 10 ونصف مساء على قناة ON TIME SPORT 1