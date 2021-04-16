الجمعة 16-04-2021
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 16-04-2021 04:35 م

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - تقام اليوم الجمعة 16 - 4 - 2021 عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021 .

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وتاليا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون X توتنهام هوتسبير – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium 
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج  X  هوفنهايم – الساعة 10 ونصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD            

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل X مونبلييه – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري السعودي
القادسية X الرائد – الساعة 9ونصف مساء على قناة الرياضية السعودية 1   
الاتحاد X الباطن – الساعة 10 مساء على قناة الرياضية السعودية 2       

مواعيد مباريات الدوري المصري
الجونة X  إنبي – الساعة 10 ونصف مساء على قناة ON TIME SPORT 1

ملاعب

 




 

 


 

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