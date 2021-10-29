مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم الجمعة 29 - 10 - 2021، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم في مقدمتها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي، فضلا عن مواجهة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي.

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وتاليا أهم المواجهات لهذا اليوم:



الدوري الألماني

هوفنهايم X هيرتا برلين – الساعة 8:30 - beIN Sports HD 1



الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X ليل – الساعة9:00 - beIN Sports 1 HD Premium



الدوري التركي

طرابزون سبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 7:00 - beIN Sports HD 4



الدوري السعودي

الرائد X الباطن – الساعة 5:05 - قناة SSC1 HD

الأهلي X الهلال – الساعة 6:50 - قناة SSC1 HD

ملاعب