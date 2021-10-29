الجمعة 29-10-2021
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الجمعة، 29-10-2021 11:11 ص

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - تقام اليوم الجمعة 29 - 10 - 2021، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم في مقدمتها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي، فضلا عن مواجهة الأهلي ضد الهلال في الدوري السعودي.

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وتاليا أهم المواجهات لهذا اليوم:

الدوري الألماني
هوفنهايم X هيرتا برلين – الساعة 8:30 - beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X ليل – الساعة9:00 - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري التركي
طرابزون سبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 7:00 - beIN Sports HD 4

الدوري السعودي
الرائد X الباطن – الساعة 5:05 - قناة SSC1 HD
الأهلي X الهلال – الساعة 6:50 - قناة SSC1 HD

ملاعب

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