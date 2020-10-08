الخميس 08-10-2020
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الخميس، 08-10-2020 11:22 ص

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 8 – 10 – 2020، مباريات محدودة نظرًا لتوقف المنافسات المحلية، بسبب اقتراب انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، المستحدثة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لرفع المنافسة الدولية بين منتخبات القارة الأوروبية.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم بقارة أمريكا الجنوبية

أوروجواي ضد تشيلي– الثانية الا ربع صباح الجمعة – على قناة beIN Sports HD 2

باراجواي ضد بيرو– الثانية ونصف صباح الجمعة – على قناة beIN Sports HD 3

الأرجنتين ضد الإكوادور– الثالثة وعشر دقائق صباح الجمعة – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020

النرويج ضد صربيا– العاشرة الا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD4

البوسنة ضد ايرلندا الشمالية– العاشرة الا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مباريات ودية دولية
روسيا ضد السويد - السابعة والربع مساء -beINsport 5
بلجيكا ضد كوت ديفوار – العاشرة الا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD8
إنجلترا ضد ويلز – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مبارايات الدوري المصري اليوم

أسوان ضد حرس الحدود– السادسة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت

الزمالك ضد وادي دجلة– التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت


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المصدر : ملاعب 

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