الخميس 29-10-2020
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الخميس، 29-10-2020 11:21 ص

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 29-10-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدورى الأوروبى "يوروباليج"، بالإضافة إلى العديد من المواجهات القوية فى مسابقات الدوري المصري ونظيره السعودي ودوري الخليج العربي.

مواعيد مباريات الدوري الأردني اليوم
شباب الأردن × الجزيرة 8:30 على الرياضية الأردنية

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم
كاراباج أجدام ضد فياريال 8:55 على قناة beIN SPORT HD 3

ميلان ضد سبارتا براج 8:55 على قناة beIN SPORT HD 1

ليل ضد سيلتيك 8:55 على قناة beIN SPORT HD 6

أيك أثينا ضد ليستر سيتى 8:55 على قناة beIN SPORT HD 4

زوريا لوهانسك ضد سبورتنج براجا 8:55 على قناة beIN SPORT HD 9

جينت ضد هوفنهايم 8:55 على قناة beIN SPORT HD 5

سرفينا زفيردا ضد سلوفان ليبيريتش 8:55 على قناة beIN SPORT HD 8

لاسك لينز ضد لودوجوريتس رازجراد 8:55 على قناة beIN SPORT HD 11

رويال أنتويرب ضد توتنهام هوتسبير 8:55 على قناة beIN SPORT HD 2

سيسكا موسكو ضد دينامو زغرب 8:55 على قناة beIN SPORT HD 7

فينورد روتردام ضد وولفسبيرجر 8:55 على قناة beIN SPORT HD 10

روما ضد سيسكا موسكو 11:00 على قناة beIN SPORT HD 4

كلوج ضد يونج بويز 11:00 على قناة beIN SPORT HD 13

آرسنال ضد دوندالك 11:00 على قناة beIN SPORT HD 1

مولده ضد رابيد فيينا 11:00 على قناة beIN SPORT HD 1

سلافيا براغ ضد باير ليفركوزن 11:00 على قناة beIN SPORT HD 5

أومونيا نيقوسيا ضد إيندهوفن 11:00 على قناة beIN SPORT HD 8

غرناطة ضد باوك سالونيكا 11:00 على قناة beIN SPORT HD 7

ريال سوسيداد ضد نابولى 11:00 على قناة beIN SPORT HD 3

ألكمار ضد ريجيكا 11:00

بنفيكا ضد ستاندرد لييج 11:00 على قناة beIN SPORT HD 6

جلاسجو رينجرز ضد ليج بوزنان 11:00 على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
الباطن ضد الرائد 5:50 على قناة السعودية الرياضية
القادسية ضد التعاون 7:50 على قناة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم
الجزيرة ضد اتحاد كلباء 5:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
الظفرة ضد الفجيرة 5:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
الوصل ضد النصر 8:00 على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم 
أسوان ضد الاتحاد السكندرى 6:30 على قناة أون تايم سبورت
الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة 9:00 على قناة أون تايم سبورت


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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