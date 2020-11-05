مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 5-11-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.



مواعيد مباريات الدوري الأردني

معان ضد السلط 4:00 الرياضية الأردنية

الجزيرة ضد الحسين 6:30 الرياضية الأردنية



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

روما ضد كلوج 7:55 على قناة beIN SPORT HD 5



رابيد فيينا ضد دوندالك 7:55 على قناة beIN SPORT Connect



سلافيا براج ضد نيس 7:55 على قناة beIN SPORT HD 6



باوك سالونيكا ضد إيندهوفن 7:55 على قناة beIN SPORT HD 10



أومونيا نيقوسيا ضد غرناطة 7:55 على قناة beIN SPORT HD 8



ريال سوسيداد ضد ألكمار 7:55 على قناة beIN SPORT HD 3



ريجيكا ضد نابولى 7:55 على قناة beIN SPORT HD 4



سيفاس سبور ضد كاراباج أجدام 7:55 على قناة beIN SPORT HD 7



لودوجوريتس رازجراد ضد توتنهام هوتسبير 7:55 على قناة beIN SPORT HD 1



بنفيكا ضد جلاسجو رينجرز 7:55 على قناة beIN SPORT HD 2



ليج بوزنان ضد ستاندردليج 7:55 على قناة beIN SPORT Connect



يونج بويز ضد سيسكا صوفيا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6



آرسنال ضد مولده 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2



سيليتك ضد سبارتا براج 10:00 على قناة beIN SPORT HD 4



ميلان ضد ليل 10:00 على قناة beIN SPORT HD 1



ليستر سيتى ضد سبورتنج براجا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3



زوريا لوهانسك ضد أيك أثينا 10:00 على قناة beIN SPORT Coonect



سرفينا زفيردا ضد جينت 10:00 على قناة beIN SPORT HD 10



هوفنهايم ضد سلوفان ليبيرتش 10:00 على قناة beIN SPORT HD 5



رويال أنتويرب ضد لاسك لينز 10:00 على قناة beIN SPORT HD 13



دينامو زغرب ضد وولفسبيرجر 10:00 على قناة beIN SPORT HD 8



فينورد روترام ضد سيسكا موسكو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 7



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الوحدة ضد الرائد 6:45 على قناة الرياضية السعودية







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المصدر : ملاعب

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