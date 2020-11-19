مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 19-11-2020 عدد قليل من المباريات وذلك بعد انتهاء فترة الاجندة الدولية أمس الأربعاء، مع استعداد اللاعبين للإنضمام إلى أنديتهم من جديد وخوض مباريات الدوري بداية من الأسبوع المقبل، حيث تلعب اليوم مباراة واحدة في دور المجموعات لدوري أبطال اسيا، إضافة إلى مباراة واحدة في الدوري البرازيلي.



مباريات الدوري الأردني

معان × شباب العقبة - الرابعة عصرا - على قناة الأردن الرياضية

الصريح × الحسين أربد - السادسة والنصف مساء - على قناة الأردن الرياضية



مباريات دوري أبطال اسيا



سيدني الاسترالي × شنجهاي الصيني- الثانية عشرة ظهرا- على قناة beIN Sports HD 7



الدوري البرازيلي



أتلتيكو مينيرو × أتليتيكو باراناينسي- الثانية عشرة بعد منتصف الليل





اضافة اعلان



المصدر : ملاعب



