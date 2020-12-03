مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 3 -12-2020، عدد من المباريات في ملاعب العالم، لعل أبرزها مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي، حيث يلعب آرسنالضد رابيد فيينا النمساوي، كما يلعب ميلان الايطالي ضد سيلتك الاسكتلندي في مباراة قوية، إلى جانب مباراتين في الدوري الأردني للمحترفين



مواعيد مباريات الدوري الأردني

الصريح ضد الجزيرة - الساعة الرابعة - على القناة الرياضية الأردنية

السلط ضد شباب الأردن - الساعة السادسة والنصف - على القناة الرياضية الأردنية



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



ميلان الإيطالي ضد سيلتك الاسكتلندي- الساعة الثامنة إلا 5 دقائق- على قناة beIN Sports HD 1



لاسك لينز النمساوي ضد توتنهام الانجليزي - الساعة الثامنة إلا 5 دقائق- على قناة beIN Sports HD 2



روما الإيطالي ضد يونج بويز السويسري- الساعة العاشرة- على قناة beIN Sports HD 4





آرسنال الإنجليزي ضد رابيد فيينا النمساوي- الساعة العاشرة- على قناة beIN Sports HD 1





آلكمار الهولندي ضد نابولي الإيطالي- الساعة العاشرة- على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين



أبها ضد النصر- الثانية ونصف ظهرا- على قناة KSA Sports 2 HD





الهلال ضد الفتح- الخامسة إلا ثلث مساء- على قناة KSA Sports 1 HD



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المصدر : ملاعب



