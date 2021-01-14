مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 14-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني، وآرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني اليوم
ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو - الساعة العاشرة مساء - على قناة السعودية الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
آرسنال ضد كريستال بالاس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
الفيصلي ضد القادسية - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة السعودية الرياضية
العين ضد الشباب - الساعة الثالثة إلا خمس دقائق - على قناة السعودية الرياضية
الاتفاق ضد الباطن - الساعة الخامسة إلا الربع مساء - على قناة السعودية الرياضية
القتح ضد التعاون - الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية
الاتحاد ضد أبها - الساعة السابعة وعشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية
مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم
ساسولو ضد سبال - الساعة السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
أتالانتا ضد كالياري - الساهة العاشرة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
أسوان ضد غزل المحلة - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت
الجونة ضد الاتحاد السكندري - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت
المصدر : ملاعب