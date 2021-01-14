الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

التفاصيل الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

ترامب يوجه نداءً للامريكيين

السعودية تعلن استمرار الدراسة عن بُعد

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

تونس: 72 وفاة بكورونا وحجر صحي شامل في عموم البلاد

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل ترامب

توضيح حكومي بشأن الرواتب

الخميس، 14-01-2021 09:08 ص

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 14-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني، وآرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

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مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني اليوم
 
ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو - الساعة العاشرة مساء - على قناة السعودية الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
 
آرسنال ضد كريستال بالاس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
 
الفيصلي ضد القادسية - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة السعودية الرياضية 
العين ضد الشباب - الساعة الثالثة إلا خمس دقائق - على قناة السعودية الرياضية
الاتفاق ضد الباطن - الساعة الخامسة إلا الربع مساء - على قناة السعودية الرياضية
القتح ضد التعاون - الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية
الاتحاد ضد أبها - الساعة السابعة وعشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية
مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم
 
ساسولو ضد سبال - الساعة السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
أتالانتا ضد كالياري - الساهة العاشرة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
أسوان ضد غزل المحلة - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت

الجونة ضد الاتحاد السكندري - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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