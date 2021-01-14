مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 14-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في كأس السوبر الإسباني، وآرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.





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مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني اليوم



ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو - الساعة العاشرة مساء - على قناة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



آرسنال ضد كريستال بالاس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



الفيصلي ضد القادسية - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة السعودية الرياضية

العين ضد الشباب - الساعة الثالثة إلا خمس دقائق - على قناة السعودية الرياضية

الاتفاق ضد الباطن - الساعة الخامسة إلا الربع مساء - على قناة السعودية الرياضية

القتح ضد التعاون - الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية

الاتحاد ضد أبها - الساعة السابعة وعشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم



ساسولو ضد سبال - الساعة السادسة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

أتالانتا ضد كالياري - الساهة العاشرة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



أسوان ضد غزل المحلة - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت



الجونة ضد الاتحاد السكندري - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت







المصدر : ملاعب



