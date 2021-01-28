مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 يناير، والذي يشهد عدة مواجهات في كل من، الدوري المصري، الدوري الإنجليزي وكأس إيطاليا.



مباريات اليوم الخميس تشهد مواجهة مرتقبة بين توتنهام هوتسبير وضيفه ليفربول، في الجولة رقم 20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي الدوري المصري الممتاز، ييلتقي نادي الزمالك مع ضيفه مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت، بالجولة العاشرة.



وفي مسابقة كأس إيطاليا، يواجه نابولي ضيفه سبيزيا، على ملعب سان باولو، في إطار مواجهات دور الثمانية.





مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة



مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش سوف تقام في تمام الساعة (2:30 مساءً بتوقيت القاهرة)، (3:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(4:30 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.



مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة سوف تقام في تمام الساعة (5 مساءً بتوقيت القاهرة)، (6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(7 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 2.



مباراة نادي الزمالك ومصر المقاصة سوف تقام في تمام الساعة (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة)، (8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(9:30 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت 1.



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول سوف تقام في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 1.



مباريات اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

مباراة نابولي وسبيزيا سوف تقام في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 صباحًا بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة بي تي سبورت.





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المصدر : ملاعب



