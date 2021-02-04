مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 4-2-2021، عدد قليل من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة توتنهام هوتسبير ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، وموقعة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية.



مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم



تيجريس أونال ضد هيونداي أولسان - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

الدحيل ضد الأهلي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات كأس إسبانيا اليوم



ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو - الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



العين ضد الاتفاق - الساعة الثالثة وخمس دقائق - على قناة السعودية الرياضية

الهلال ضد أبها - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة السعودية الرياضية

الاتحاد ضد الفتح - الساعة السادسة إلا عشر دقائق - على قناة السعودية الرياضية

النصر ضد التعاون - الساعة السابعة والربع مساء - على قناة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم



النصر ضد خورفكان - الساعة الثالثة والنصف مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية

بني ياس ضد الفجيرة - الساعة الثالثة والنصف مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية

الوحدة ضد الشارقة - الساعة السادسة والربع مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية

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المصدر : ملاعب



