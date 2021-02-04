الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

أول تصريح لوزير الصحة بعد قرار العودة إلى المدارس

العمل للمدارس الخاصة : يجب التوقيع على تعهدات

تطور جديد بشأن عودة دوام الجامعات

%58.7 نسبة النجاح في تكميلية التوجيهي

خلية الأزمة تتسلم توصيات بشأن طلبة المدارس اليوم

بيان أمني حول قطع طريق اربد عمان والتحويلات المرورية

أسعار الذهب الخميس 4/2/2021

خلية الأزمة للوكيل : لا قرار حتى الآن حول الحظر الشامل

وفيات الخميس 4/2/2021

الولايات المتحدة.. مصرع 3 طيارين في تحطم مروحية للحرس الوطني

الخميس، 04-02-2021 09:02 ص

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1220201993617479009701


الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 4-2-2021، عدد قليل من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة توتنهام هوتسبير ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، وموقعة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم
 
تيجريس أونال ضد هيونداي أولسان - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
الدحيل ضد الأهلي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
 
توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات كأس إسبانيا اليوم
 
ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو - الساعة العاشرة مساء 
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
 
العين ضد الاتفاق - الساعة الثالثة وخمس دقائق - على قناة السعودية الرياضية
الهلال ضد أبها - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة السعودية الرياضية
الاتحاد ضد الفتح - الساعة السادسة إلا عشر دقائق - على قناة السعودية الرياضية
النصر ضد التعاون - الساعة السابعة والربع مساء - على قناة السعودية الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم
 
النصر ضد خورفكان - الساعة الثالثة والنصف مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية
بني ياس ضد الفجيرة - الساعة الثالثة والنصف مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية
الوحدة ضد الشارقة - الساعة السادسة والربع مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1044073878_0_15_1533_843_1000x541_80_0_0_935396eaff475cdca43b4ff2b742baac

ريال مدريد يستعيد مدرّبه بعد تعافيه من كورونا

847312

كلوب: عودة نجم ليفربول ستكون معجزة

image

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بطريقة خاصة

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1604900590439

زيدان يقرر مغادرة ريال مدريد!!

866e8655-cd83-40ba-9686-0c0bcf76e444

كلوب يتمم صفقة غير متوقعة لفريق ليفربول

أخبار متعلقة
1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة