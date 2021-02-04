مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 4-2-2021، عدد قليل من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة توتنهام هوتسبير ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، وموقعة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية.
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم
تيجريس أونال ضد هيونداي أولسان - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
الدحيل ضد الأهلي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات كأس إسبانيا اليوم
ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو - الساعة العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
العين ضد الاتفاق - الساعة الثالثة وخمس دقائق - على قناة السعودية الرياضية
الهلال ضد أبها - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة السعودية الرياضية
الاتحاد ضد الفتح - الساعة السادسة إلا عشر دقائق - على قناة السعودية الرياضية
النصر ضد التعاون - الساعة السابعة والربع مساء - على قناة السعودية الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم
النصر ضد خورفكان - الساعة الثالثة والنصف مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية
بني ياس ضد الفجيرة - الساعة الثالثة والنصف مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية
الوحدة ضد الشارقة - الساعة السادسة والربع مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية
المصدر : ملاعب