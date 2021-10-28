مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراتي سيلتا فيجو وريال سوسييداد وليفانتي وأتليتكو مدريد فى الدوري الإسباني، بالإضافة إلى منافسات الدوري السعودي.

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وتاليا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة :



الدوري الإسباني

سيلتا فيجو× ريال سوسيداد- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1

غرناطة× خيتافي- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ليفانتي× أتليتكو مدريد- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإيطالي

نابولي× بولونيا- الساعة 9:45 مساء Lega Serie A YouTube



الدوري السعودي

الحزم× الاتحاد- الساعة 6:05 مساء

الشباب× الطائي- الساعة 7:50 مساء



الدوري المصري

غزل المحلة× المصري البورسعيدي- الساعة 6:30 مساء - قناة أون سبورت



الدوري التونسي

النجم الساحلي× الإفريقي- الساعة 4:30 مساء Alkass Two HD

ملاعب