الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 01:56 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراتي سيلتا فيجو وريال سوسييداد وليفانتي وأتليتكو مدريد فى الدوري الإسباني، بالإضافة إلى منافسات الدوري السعودي.

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وتاليا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة :

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو× ريال سوسيداد- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1
غرناطة× خيتافي- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ليفانتي× أتليتكو مدريد- الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي
نابولي× بولونيا- الساعة 9:45 مساء Lega Serie A YouTube

الدوري السعودي
الحزم× الاتحاد- الساعة 6:05 مساء
الشباب× الطائي- الساعة 7:50 مساء

الدوري المصري
غزل المحلة× المصري البورسعيدي- الساعة 6:30 مساء - قناة أون سبورت

الدوري التونسي
النجم الساحلي× الإفريقي- الساعة 4:30 مساء Alkass Two HD

ملاعب

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