مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 15- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاوروبي و دوري المؤتمر الاوروبي والدوري السعودي .



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



شيريف تيراسبول X مانشستر يونايتد – 7.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



طرابزون سبور X سرفينا زفيزدا الصربي – 7.45 مساءا



كارباغ أغدام (إذريبجان) X نانت الفرنسي – 7.45 مساء ا- beIN Sports HD 1



موناكو X فرينكفاروزي – 7.45 مساءا



ميتييلاند الدنماركي X لاتسيو – 7.45 مساءا



روما X هلسنكي الفنلندي – 10 مساءا



رين الفرنسي X فنربخشة التركي – 10 مساءا



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

إسطنبول باشاك شهير X فيورنتينا – 10 مساء



ستيوا بوخارست الروماني X أندرلخت البلجيكي – 10 مساءا



سيلكابورج الدنماركي X وست هام يونايتد – 10 مساءا



بارتيزان بلجراد الصربي X نيس الفرنسي – 10 مساءا



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الباطن X النصر – 6.40 مساء



الاتفاق X الرائد – 9 مساء



الإتحاد X الخليج – 9 مساء

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