مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 15- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاوروبي و دوري المؤتمر الاوروبي والدوري السعودي .
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
شيريف تيراسبول X مانشستر يونايتد – 7.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
طرابزون سبور X سرفينا زفيزدا الصربي – 7.45 مساءا
كارباغ أغدام (إذريبجان) X نانت الفرنسي – 7.45 مساء ا- beIN Sports HD 1
موناكو X فرينكفاروزي – 7.45 مساءا
ميتييلاند الدنماركي X لاتسيو – 7.45 مساءا
روما X هلسنكي الفنلندي – 10 مساءا
رين الفرنسي X فنربخشة التركي – 10 مساءا
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
إسطنبول باشاك شهير X فيورنتينا – 10 مساء
ستيوا بوخارست الروماني X أندرلخت البلجيكي – 10 مساءا
سيلكابورج الدنماركي X وست هام يونايتد – 10 مساءا
بارتيزان بلجراد الصربي X نيس الفرنسي – 10 مساءا
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الباطن X النصر – 6.40 مساء
الاتفاق X الرائد – 9 مساء
الإتحاد X الخليج – 9 مساء
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