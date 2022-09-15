الخميس 15-09-2022
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الخميس، 15-09-2022 02:21 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 15- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاوروبي و دوري المؤتمر الاوروبي والدوري السعودي .

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

شيريف تيراسبول X مانشستر يونايتد – 7.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

طرابزون سبور X سرفينا زفيزدا الصربي – 7.45 مساءا

كارباغ أغدام (إذريبجان) X نانت الفرنسي – 7.45 مساء ا- beIN Sports HD 1

موناكو X فرينكفاروزي – 7.45 مساءا

ميتييلاند الدنماركي X لاتسيو – 7.45 مساءا

روما X هلسنكي الفنلندي – 10 مساءا

رين الفرنسي X فنربخشة التركي – 10 مساءا

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
إسطنبول باشاك شهير X فيورنتينا – 10 مساء

ستيوا بوخارست الروماني X أندرلخت البلجيكي – 10 مساءا

سيلكابورج الدنماركي X وست هام يونايتد – 10 مساءا

بارتيزان بلجراد الصربي X نيس الفرنسي – 10 مساءا

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الباطن X النصر – 6.40 مساء

الاتفاق X الرائد – 9 مساء

الإتحاد X الخليج – 9 مساء

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ملاعب

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