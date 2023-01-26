الخميس 26-01-2023
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الخميس، 26-01-2023 03:19 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الخميس 26-1-2023 على عدد من المباريات أبرزها ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ولقاء النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الإتحاد المحترف ضمن صفوفه الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
فالنسيا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء – SSC HD

ريال مدريد X أتلتيكو مدريد – 11 مساء – SS HD

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة
الهلال X الفيحاء – 6 مساء - SSC1 HD

النصر X الإتحاد – 9 مساء - SSC1 HD

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