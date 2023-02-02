مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - يشهد اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023 العديد من المباريات في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث سيكون ريال مدريد على موعد مع فالنسيا في مباراة صعبة ضمن مؤجلات الدوري الإسباني، وكذلك يلتقي يوفنتوس مع لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال مدريد ضد فالنسيا – الساعة 11:00 - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم

يوفنتوس ضد لاتسيو – الساعة 11:00م – أبوظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



الباطن ضد التعاون – الساعة 6:00 م – SSC



الشباب ضد ضمك – الساعة 6:00 م – SSC



أبها ضد الخليج – الساعة 8:30 م - SSC



مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

قيصري سبور ضد إسطنبول باشاك شهير – 5:00 م



قونيا سبور ضد إسطنبول سبور – 5:00 م



أضنة ديمرسبور ضد فنربخشة – 8:00 م



مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

الترجي ضد البنزرتي - الساعة 4:00 م – قناة الوطنية التونسية



الملعب التونسي ضد النجم الساحلي - الساعة 4:00 م



الصفاقسي ضد اتحاد تطاوين - الساعة 4:00 م



اتحاد بن قردان ضد الأفريقي - الساعة 4:00 م

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