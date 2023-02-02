الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر شباط

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة بمناسبة عيد ميلاد الملك

الخميس، 02-02-2023 02:38 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

22023210113189034142


الوكيل الإخباري - يشهد اليوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023 العديد من المباريات في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث سيكون ريال مدريد على موعد مع فالنسيا في مباراة صعبة ضمن مؤجلات الدوري الإسباني، وكذلك يلتقي يوفنتوس مع لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
ريال مدريد ضد فالنسيا – الساعة 11:00 - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم
يوفنتوس ضد لاتسيو – الساعة 11:00م – أبوظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الباطن ضد التعاون – الساعة 6:00 م – SSC

الشباب ضد ضمك – الساعة 6:00 م – SSC

أبها ضد الخليج – الساعة 8:30 م - SSC

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم
قيصري سبور ضد إسطنبول باشاك شهير – 5:00 م

قونيا سبور ضد إسطنبول سبور – 5:00 م

أضنة ديمرسبور ضد فنربخشة – 8:00 م

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم
الترجي ضد البنزرتي - الساعة 4:00 م – قناة الوطنية التونسية

الملعب التونسي ضد النجم الساحلي - الساعة 4:00 م

الصفاقسي ضد اتحاد تطاوين - الساعة 4:00 م

اتحاد بن قردان ضد الأفريقي - الساعة 4:00 م

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220232145418720863667

عرض سعودي يهدد استمرار بوسكيتس مع برشلونة

220232134812390081067

سلمان الفرج يقترب من اعتزال كرة القدم

220232135644143479636

ميسي يحطم رقم رونالدو التاريخي في الدوريات الأوروبية الكبرى

220232121745902244140

عودة تشواميني تتصدر تشكيل الريال المتوقع ضد فالنسيا

220232122832999936906

بيكهام واثق من ضم نجم برشلونة

22023212305212979992

مفاجأة حول إيقاف كهربا أمام سياتل الأمريكي

أخبار متعلقة
2202311061783033503

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

12023199211290605521

مباريات مثيرة اليوم الخميس.. بينها نهائي خليجي 25 في العراق