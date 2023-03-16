الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 16-03-2023 02:28 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 16-3-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، لقاء ريال بيتيس ضد مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023، ومباراة أرسنال ضد سبورتينج لشبونة.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
 
فينورد X شاختار دونيتسك – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

ريال بيتيس X مانشستر يونايتد – 8.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

فرايبورج X يوفنتوس – 8.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium


فنربخشة التركي X إشبيلية – 8.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

سانت جيلواز X يونيون برلين – 11 مساء -  beIN Sports 3 HD Premium

فرينكفاروزي X باير ليفركوزن – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

أرسنال X سبورتنج لشبونة – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

ريال سوسيداد X روما – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
 
يور جوردين X ليخ بوزنان – 8.45 مساء - beIN Sports HD 3 English

سيفاس سبور X فيورنتينا – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

سلوفان براتيسلافا X بازل السويسري – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2 English

إي زد ألكمار X لاتسيو – 11 مساء - beIN Sports HD 3 English

وست هام يونايتد X آيك لارناكا – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

فياريال X إندرلخت – 11 مساء - beIN Sports HD 2 English

نيس X شيريف تيراسبول – 11 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 
الخليج X الطائي – 4 مساء - SSC1 HD

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ملاعب 

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