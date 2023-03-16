مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 16-3-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، لقاء ريال بيتيس ضد مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2022-2023، ومباراة أرسنال ضد سبورتينج لشبونة.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



فينورد X شاختار دونيتسك – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



ريال بيتيس X مانشستر يونايتد – 8.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



فرايبورج X يوفنتوس – 8.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium





فنربخشة التركي X إشبيلية – 8.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



سانت جيلواز X يونيون برلين – 11 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



فرينكفاروزي X باير ليفركوزن – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



أرسنال X سبورتنج لشبونة – 11 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



ريال سوسيداد X روما – 11 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



يور جوردين X ليخ بوزنان – 8.45 مساء - beIN Sports HD 3 English



سيفاس سبور X فيورنتينا – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2



سلوفان براتيسلافا X بازل السويسري – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2 English



إي زد ألكمار X لاتسيو – 11 مساء - beIN Sports HD 3 English



وست هام يونايتد X آيك لارناكا – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 2



فياريال X إندرلخت – 11 مساء - beIN Sports HD 2 English



نيس X شيريف تيراسبول – 11 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الخليج X الطائي – 4 مساء - SSC1 HD

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ملاعب