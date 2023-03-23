الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

مع بداية شهر رمضان.. إليكم هذه النصائح الصحية

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع رئيس كازاخستان ورئيس وزراء العراق

صندوق الحج يعلن أسماء حجاج 2023 - رابط

قرار قضائي بتضمين مدير مستشفى مليون دينار لهدره المال العام

نقيب المواد الغذائية: حركة نشطة وقوية في الأسواق منذ صباح اليوم

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

ميشوستين: روسيا والصين ستقران قريبا "خطة 2030"

الشواربة: توجه لإنشاء مواقف مدفوعة ومنع الوقوف العشوائي في عمّان

نحو مليون طن كميات الطعام المهدرة في الأردن سنوياً

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

الخميس، 23-03-2023 01:26 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

3202323103827948889132


الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 23 -3 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 - وتصفيات أمم أفريقيا 2023 .

وتاليا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

تصفيات كأس أمم أوروبا 2024
كازاخستان × سلوفينيا - الساعة 6:00
إيطاليا × إنجلترا - الساعة 10:45 - beIN Sports HD 1 Premium
البرتغال × ليشتنشتاين - الساعة 22:45 - beIN Sports HD 2 Premium
الدنمارك × فنلندا - الساعة 10:45 - beIN Sports HD 1
مقدونيا × مالطا - الساعة 10:45
سلوفاكيا × لوكسمبرج - الساعة 10:45
البوسنة والهرسك × أيسلندا - الساعة 10:45
سان مارينو × إيرلندا الشمالية - الساعة 10:45

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
الجابون × السودان - الساعة 10:00 - beIN Sports HD 3
الجزائر × النيجر - الساعة 12:00 - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم الودية
الأرجنتين × بنما - الساعة 2:30 فجراً

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202323132057442249130

بايرن ميونيخ غير راض عن مستوى ساديو ماني

3202323123012785848140

إيطاليا تواجه إنجلترا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

3202323123945457545455

البرتغال تستضيف ليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

3202323142325305025865

ريال مدريد يرفض رفع راتب أسينسيو لتجديد عقده

3202323131539411691361

بتروس يتحدث عن تجربته مع النصر ويتوقع الفائز بلقب الدوري

3202323133522173679105

الهلال يطالب بحكام أجانب لكل مباريات الدوري