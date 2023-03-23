مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 23 -3 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 - وتصفيات أمم أفريقيا 2023 .



وتاليا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:



تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

كازاخستان × سلوفينيا - الساعة 6:00

إيطاليا × إنجلترا - الساعة 10:45 - beIN Sports HD 1 Premium

البرتغال × ليشتنشتاين - الساعة 22:45 - beIN Sports HD 2 Premium

الدنمارك × فنلندا - الساعة 10:45 - beIN Sports HD 1

مقدونيا × مالطا - الساعة 10:45

سلوفاكيا × لوكسمبرج - الساعة 10:45

البوسنة والهرسك × أيسلندا - الساعة 10:45

سان مارينو × إيرلندا الشمالية - الساعة 10:45



تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

الجابون × السودان - الساعة 10:00 - beIN Sports HD 3

الجزائر × النيجر - الساعة 12:00 - beIN Sports HD 4



مباريات اليوم الودية

الأرجنتين × بنما - الساعة 2:30 فجراً

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