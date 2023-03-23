مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 23 -3 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 - وتصفيات أمم أفريقيا 2023 .
وتاليا مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:
تصفيات كأس أمم أوروبا 2024
كازاخستان × سلوفينيا - الساعة 6:00
إيطاليا × إنجلترا - الساعة 10:45 - beIN Sports HD 1 Premium
البرتغال × ليشتنشتاين - الساعة 22:45 - beIN Sports HD 2 Premium
الدنمارك × فنلندا - الساعة 10:45 - beIN Sports HD 1
مقدونيا × مالطا - الساعة 10:45
سلوفاكيا × لوكسمبرج - الساعة 10:45
البوسنة والهرسك × أيسلندا - الساعة 10:45
سان مارينو × إيرلندا الشمالية - الساعة 10:45
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
الجابون × السودان - الساعة 10:00 - beIN Sports HD 3
الجزائر × النيجر - الساعة 12:00 - beIN Sports HD 4
مباريات اليوم الودية
الأرجنتين × بنما - الساعة 2:30 فجراً
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