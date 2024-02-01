الخميس 01-02-2024
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انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في شمال قطاع غزة

الخميس، 01-02-2024 02:48 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 1-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الـ 20 المؤجلة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X ريال مدريد – 11 مساء - beIN Sports HD 3      

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست هام X بورنموث – 10.30 مساء

وولفرهامبتون X مانشستر يونايتد – 11.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة
النصر السعودي X إنتر ميامي – 9 مساء - beIN Sports HD

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة
سيراميكا كيلوباترا X سموحة – 5.30 مساء

المصري X بيراميدز – 8.30 مساء

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