مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 1-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال مدريد وخيتافي في الجولة الـ 20 المؤجلة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



خيتافي X ريال مدريد – 11 مساء - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X بورنموث – 10.30 مساء



وولفرهامبتون X مانشستر يونايتد – 11.15 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة

النصر السعودي X إنتر ميامي – 9 مساء - beIN Sports HD



مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

سيراميكا كيلوباترا X سموحة – 5.30 مساء



المصري X بيراميدز – 8.30 مساء



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