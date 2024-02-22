الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 22-02-2024 03:07 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 22-2-2024، عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة رين ضد ميلان في بطولة الدوري الأوروبي، بينما يخوض النجم المصري عمر مرموش مواجهة جديدة مع فريقه فرانكفورت الألماني أمام سانت جيلواز البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي.


مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

رين ضد ميلان – الساعة 8:45 مساء-beIN Sports HD 1

فرايبورج ضد لانس- الساعة 8:45 مساء

تولوز ضد بنفيكا – الساعة 8:45 مساء

كارباج اغدام ضد سبورتنج براجا – الساعة 8:45 مساء

روما ضد فينورد – الساعة 11مساء- beIN Sports HD 2

مارسيليا ضد شاختار- الساعة 11 مساء

سبارتا براج ضد جالاتا سراي – الساعة 11 مساء

سبورتنج لشبونة ضد يونج بويز – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
دينامو زغرب ضد ريال بيتيس- الساعة 8:45 مساء

بودو غليمت ضد أياكس – الساعة 8:45 مساء

آرينتراخت فرانكفورت ضد سانت جيلواز – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الاتحاد ضد نافباخور نامانجان – الساعة 7 مساء- SSC HD

الهلال ضد سباهان أصفهان – الساعة 9 مساء-SSC HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
تورينو ضد لاتسيو – الساعة 10:45 مساء- AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس السوبر الكويتي
الكويت ضد القادسية – الساعة 4:50 عصرا

العربي ضد كاظمة – الساعة 7:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي
إنتر ميامي ضد ريال سالت ليك – الساعة 4 فجرا

مواعيد مباريات الدوري المغربي
نهضة بركان ضد الجيش الملكي – الساعة 10 مساء

نهضة الزمامرة ضد الوداد – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري
نجم بن عنكون ضد مولودية الجزائر – الساعة 7 مساء

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