مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 7-3-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليفربول وسبارتا براج في ذهاب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي، ولقاء ميلان وسلافيا براجا.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



سبارتا براج X ليفربول – 8.45 مساء



روما X برايتون – 8.45 مساء - beIN Sports HD 2



كارباج أجدام X باير ليفركوزن – 8.45 مساء



مارسيليا X فياريال – 11 مساء - beIN Sports HD 3



بنفيكا X جلاسكو رينجرز – 11 مساء - beIN Sports HD 4



فرايبورج X وست هام يونايتد – 11 مساء



ميلان X سلافيا براج – 11 مساء



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



أياكس أمستردام X أستون فيلا – 8.45 مساء – beIN Sports HD 5



مولده X كلوب بروج – 8.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



شتورم جراتس X ليل – 8.45 مساء



سيرفيت السويسري X فيكتوريا بلزن – 11 مساء



سانت جيلواز X فنربخشة – 11 مساء



دينامو زغرب X باوك سالونيكا – 11 مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الشباب X الفيحاء – 5 مساء - SSC HD



ضمك X الوحدة – 5 مساء - SSC HD



النصر X الرائد -8 مساء - SSC HD



مواعيد مباريات الدوري المصري



مودرن فيوتشر X زد إف سي – 8 مساء

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