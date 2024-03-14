مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 14-3-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها لقاء ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
فياريال X مارسيليا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 6
جلاسكو رينجرز X بنفيكا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 8
سلافيا براج X ميلان – 8.45 مساء - beIN Sports Connect
وست هام X فرايبورج – 8.45 مساء - beIN Sports HD 5
ليفربول X سبارتا براج – 11 مساء - beIN Sports HD 1
برايتون X روما – 11 مساء - beIN Sports HD 2
أتالانتا X سبورتينج لشبونة – 11 مساء - beIN Sports HD 3
باير ليفركوزن X كارباج أجدام – 11 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
فيكتوريا بلزن X سيرفيت – 8.45 مساء
فنربخشة X سانت جيلواز – 8.45 مساء - beIN Sports HD 9
باوك سالونيكا X دينامو زغرب – 8.45 مساء
أستون فيلا X أياكس أمستردام – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
كلوب بروج X مولده النرويجي – 11 مساء
ليل X شتورم جراتس – 11 مساء
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