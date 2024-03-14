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الخميس، 14-03-2024 02:46 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 14-3-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها لقاء ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

فياريال X مارسيليا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 6

جلاسكو رينجرز X بنفيكا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 8

سلافيا براج X ميلان – 8.45 مساء - beIN Sports Connect

وست هام X فرايبورج – 8.45 مساء - beIN Sports HD 5

ليفربول X سبارتا براج – 11 مساء - beIN Sports HD 1

برايتون X روما – 11 مساء - beIN Sports HD 2

أتالانتا X سبورتينج لشبونة – 11 مساء - beIN Sports HD 3

باير ليفركوزن X كارباج أجدام – 11 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
 
فيكتوريا بلزن X سيرفيت – 8.45 مساء

فنربخشة X سانت جيلواز – 8.45 مساء - beIN Sports HD 9

باوك سالونيكا X دينامو زغرب – 8.45 مساء

أستون فيلا X أياكس أمستردام – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

كلوب بروج X مولده النرويجي – 11 مساء

ليل X شتورم جراتس – 11 مساء

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