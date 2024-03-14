مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 14-3-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها لقاء ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



فياريال X مارسيليا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 6



جلاسكو رينجرز X بنفيكا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 8



سلافيا براج X ميلان – 8.45 مساء - beIN Sports Connect



وست هام X فرايبورج – 8.45 مساء - beIN Sports HD 5



ليفربول X سبارتا براج – 11 مساء - beIN Sports HD 1



برايتون X روما – 11 مساء - beIN Sports HD 2



أتالانتا X سبورتينج لشبونة – 11 مساء - beIN Sports HD 3



باير ليفركوزن X كارباج أجدام – 11 مساء



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



فيكتوريا بلزن X سيرفيت – 8.45 مساء



فنربخشة X سانت جيلواز – 8.45 مساء - beIN Sports HD 9



باوك سالونيكا X دينامو زغرب – 8.45 مساء



أستون فيلا X أياكس أمستردام – 11 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



كلوب بروج X مولده النرويجي – 11 مساء



ليل X شتورم جراتس – 11 مساء

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