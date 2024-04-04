الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-04-2024 03:45 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - تقام اليوم الخميس 4-4-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة تشيلسي ضد مان يونايتد ولقاء ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
ليفربول X شيفيلد يونايتد – 9.3 مساء - beIN Sports HD 2

تشيلسي X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
غرناطة X فالنسيا – 9 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
إسطنبول باشاك شهير X بشكتاش – 8.30 مساء

سامسون سبور X بينديك سبور - 8.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري
 
المصري X الاتحاد – 11 مساء

إنبي X فاركو – 11 مساء

البنك الأهلي X الداخلية – 11 مساء

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