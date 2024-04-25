الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 25-04-2024 03:00 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 25-4-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة الـ 29 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
برايتون X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
 
الفيحاء X الطائي – 6 مساء - SSC HD

الوحدة X الحزم – 9 مساء - SSC HD

الرياض X الأهلي – 9 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات الدوري الهولندي
 
هيرينفين X آيندهوفن – 7.45 مساء

جو أهيد إيجلز X فينورد – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس أسيا تحت 23 عامًا
 
قطر X اليابان – 5 مساء

كوريا الجنوبية X إندونيسيا – 8.30 مساء

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