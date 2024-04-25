مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 25-4-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة الـ 29 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برايتون X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة



الفيحاء X الطائي – 6 مساء - SSC HD



الوحدة X الحزم – 9 مساء - SSC HD



الرياض X الأهلي – 9 مساء - SSC HD



مواعيد مباريات الدوري الهولندي



هيرينفين X آيندهوفن – 7.45 مساء



جو أهيد إيجلز X فينورد – 10 مساء



مواعيد مباريات كأس أسيا تحت 23 عامًا



قطر X اليابان – 5 مساء



كوريا الجنوبية X إندونيسيا – 8.30 مساء

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