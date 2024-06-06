مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم 6-6-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ولقاء السنغال وجمهورية الكونغو.





مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة



مالاوي X ساوتومي و برينسيب – 4 مساء - SSC EXTRA 1 HD



ليبيا X موريشيوس – 7 مساء - SSC3 HD



الكونغو X النيجر – 7 مساء - SSC EXTRA 2 HD



موريتانيا X السودان – 7 مساء - SSC EXTRA 1 HD



غينيا بيساو X إثيوبيا – 7 مساء - SSC4 HD



مالي X غانا – 10 مساء - SSC EXTRA 2 HD



الجزائر X غينيا – 10 مساء - SSC5 HD



السنغال X جمهورية الكونغو – 10 مساء - SSC EXTRA 1 HD



بنين X رواندا – 10 مساء - SSC3 HD



مصر X بوركينا فاسو – 10 مساء - SSC1 HD



مواعيد مباريات التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة



إندونيسيا X العراق – 12 ظهرًا



بنجلاديش X أستراليا – 1.45 ظهرًا



تايييه X عمان – 2 ظهرًا



سنغافورة X كوريا الجنوبية – 3 مساء



فيتنام X الفلبين – 3 مساء



الصين X تايلاند – 3 مساء



هونج كونج X إيران – 3 مساء



ميانمار X اليابان – 3.10 مساء



كوريا الشمالية X سوريا – 4 مساء



الهند X الكويت – 4.30 مساء



أوزبكستان X تركمنستان – 5.30 مساء



قيرجيزستان X ماليزيا – 6 مساء



باكستان X السعودية – 6.30 مساء



فلسطين X لبنان – 7 مساء



النيبال X الإمارات – 7 مساء



أفغانستان X قطر – 7 مساء



الأردن X طاجيكستان – 8.30 مساء



البحرين X اليمن – 8.30 مساء



مواعيد مباريات ودية دولية



جبل طارق X ويلز – 7 مساء



هولندا X كندا – 9.45 مساء

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