مواعيد مباريات اليوم الخميس

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 6-4-2023 العديد من المباريات المهمة، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع فيوتشر في الدوري المصري، بالإضافة إلى مواجهة الفتح والخليح في الدوري السعودي ، والسد والدحيل في كأس قطر.



مواعيد مباريات الدوري المصري

الاتحاد السكندري × فيوتشر- الساعة 10:15 مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح × الخليج- الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات كأس تركيا

فنار بخشة × قيصري سبور - الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات كأس قطر

السد × الدحيل- الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات كأس فرنسا

أنيسي × تولوز- الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري المغربي

الجيش الملكي × شباب المحمدية - الساعة 1 فجرا



مواعيد مباريات الدوري الكويتي

العربي × كاظمة - الساعة 9:30 مساء

الفحيحيل × الكويت - الساعة 9:30 مساء

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