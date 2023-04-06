الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 06-04-2023 02:15 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 6-4-2023 العديد من المباريات المهمة، حيث يلتقي الاتحاد السكندري مع فيوتشر في الدوري المصري، بالإضافة إلى مواجهة الفتح والخليح في الدوري السعودي ، والسد والدحيل في كأس قطر.

مواعيد مباريات الدوري المصري
الاتحاد السكندري × فيوتشر- الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفتح × الخليج- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا
فنار بخشة × قيصري سبور - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس قطر
السد × الدحيل- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا
أنيسي × تولوز- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي
الجيش الملكي × شباب المحمدية - الساعة 1 فجرا

مواعيد مباريات الدوري الكويتي
العربي × كاظمة - الساعة 9:30 مساء
الفحيحيل × الكويت - الساعة 9:30 مساء

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