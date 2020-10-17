مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 17-10-2020 عدد كبير من المباريات فى الدوريات الأوروبية بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، أبرزها مواجهتى إيفرتون ضد ليفربول، ومانشستر سيتى أمام آرسنال فى الدورى الإنجليزى، وديربى الغضب بين الإنتر وميلان فى الدورى الإيطالى.





مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم



الوداد ضد الأهلى 10:00 على قناة beIN SPORT HD 7



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



إيفرتون ضد ليفربول 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2



تشيلسى ضد ساوثهامبتون 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2



مانشستر سيتى ضد آرسنال 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2



نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



غرناطة ضد إشبيلية 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3



سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3



ريال مدريد ضد قادش 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3



خيتافى ضد برشلونة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



نابولى ضد أتالانتا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4



إنتر ميلان ضد ميلان 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4



سامبدوريا ضد لاتسيو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5



كروتونى ضد يوفنتوس 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4





مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



هيرتا برلين ضد شتوتجارت 4:30



فرايبورج ضد فيردر بريمن 4:30



ماينز ضد باير ليفركوزن 4:30



أوجسبورج ضد لايبزيج 4:30



هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند 4:30



أرمينيا بيلفيلد ضد بايرن ميونخ 4:30



بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج 7:00





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



ستاد ريمس ضد لوريان 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6



مارسيليا ضد بوردو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6



مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



الشباب ضد أبها 6:00 على قناة السعودية الرياضية



التعاون ضد الفيصلى 6:10 على قناة السعودية الرياضية



الوحدة ضد القادسية 8:00 على قناة السعودية الرياضية



الهلال ضد العين 9:15 على قناة السعودية الرياضية





مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم



اتحاد كلباء ضد شباب الأهلى دبى 5:15 على قناة أبو ظبى الرياضية



العين ضد خورفكان 5:15 على قناة أبو ظبى الرياضية



النصر ضد الجزيرة 8:00 على قناة أبو ظبى الرياضية





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



الاتحاد السكندرى ضد الإنتاج الحربى 6:30 على قناة أون تايم سبورت



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المصدر : ملاعب

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