مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 17-10-2020 عدد كبير من المباريات فى الدوريات الأوروبية بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، أبرزها مواجهتى إيفرتون ضد ليفربول، ومانشستر سيتى أمام آرسنال فى الدورى الإنجليزى، وديربى الغضب بين الإنتر وميلان فى الدورى الإيطالى.
مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم
الوداد ضد الأهلى 10:00 على قناة beIN SPORT HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
إيفرتون ضد ليفربول 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2
تشيلسى ضد ساوثهامبتون 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر سيتى ضد آرسنال 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
غرناطة ضد إشبيلية 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3
سيلتا فيجو ضد أتلتيكو مدريد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد ضد قادش 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3
خيتافى ضد برشلونة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
نابولى ضد أتالانتا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4
إنتر ميلان ضد ميلان 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4
سامبدوريا ضد لاتسيو 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5
كروتونى ضد يوفنتوس 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
هيرتا برلين ضد شتوتجارت 4:30
فرايبورج ضد فيردر بريمن 4:30
ماينز ضد باير ليفركوزن 4:30
أوجسبورج ضد لايبزيج 4:30
هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند 4:30
أرمينيا بيلفيلد ضد بايرن ميونخ 4:30
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج 7:00
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
ستاد ريمس ضد لوريان 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مارسيليا ضد بوردو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
الشباب ضد أبها 6:00 على قناة السعودية الرياضية
التعاون ضد الفيصلى 6:10 على قناة السعودية الرياضية
الوحدة ضد القادسية 8:00 على قناة السعودية الرياضية
الهلال ضد العين 9:15 على قناة السعودية الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم
اتحاد كلباء ضد شباب الأهلى دبى 5:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
العين ضد خورفكان 5:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
النصر ضد الجزيرة 8:00 على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
الاتحاد السكندرى ضد الإنتاج الحربى 6:30 على قناة أون تايم سبورت
المصدر : ملاعب
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