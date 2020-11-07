مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 7 -11-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ومباريات الجولة السابعة من دوري الألماني.



مواعيد مباريات الدوري الأردني

شباب الأردن × الصريح ، الساعة الرابعة، على الرياضية الأردنية

الرمثا × الفيصلي، السادسة والنصف، على الرياضية الأردنية



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



كريستال بالاس X ليدز يونايتد في الخامسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



تشيلسي X شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



وست هام يونايتد X فولهام في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

هويسكا X إيبار في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



برشلونة X ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



إشبيلية X أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



أتلتيكو مدريد X قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



بينفينتو X سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



بارما X فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4







مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5



ماينز 05 X شالكه 04 في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



أوجسبورج X هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



يونيون برلين X أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



لايبزيج X فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2







مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



بوردو X مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



باريس سان جيرمان X رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة

العين X الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية

الفتح X الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية



النصر Xالقادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية



اضافة اعلان



المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





