السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 07-11-2020 01:56 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 7 -11-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ومباريات الجولة السابعة من دوري الألماني. 

مواعيد مباريات الدوري الأردني
شباب الأردن × الصريح ، الساعة الرابعة، على الرياضية الأردنية
الرمثا × الفيصلي، السادسة والنصف، على الرياضية الأردنية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون  X  مانشستر يونايتد في الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

كريستال بالاس X  ليدز يونايتد في الخامسة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

تشيلسي X  شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

وست هام يونايتد X  فولهام في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  


مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
هويسكا  X  إيبار  في الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 

برشلونة X  ريال بيتيس في الخامسة والربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3     

إشبيلية   X  أوساسونا في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  

أتلتيكو مدريد  X  قاديش في العاشرة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري X  سامبدوريا في الرابعة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

بينفينتو  X  سبيزيا في السابعة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  

بارما  X  فيورنتينا في العاشرة إلا ربع وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4  


 
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
شتوتجارت  X  آينتراخت فرانكفورت في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5  

ماينز 05  X  شالكه 04 في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

أوجسبورج  X  هيرتا برلين في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

يونيون برلين X  أرمينيا بيليفيلد في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

لايبزيج  X فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

بوروسيا دورتموند  X  بايرن ميونخ في السابعة والنصف وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
بوردو X  مونبلييه في السادسة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 

باريس سان جيرمان   X  رين في العاشرة مساءا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة
العين  X  الأهلي في الثانية والنصف عصرا على الرياضية السعودية             
الفتح X الشباب فى الرابعة والنصف على الرياضية السعودية   

النصر     Xالقادسية في السابعة إلا ربع على الرياضية السعودية              

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المصدر : ملاعب 

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