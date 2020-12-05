مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم السبت 5 ديسمبر الجاري في مختلف المسابقات الكبرى، حيث تُقام مواجهات عديدة في كأس مصر والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الفرنسي ودوري المحترفين الأردني .
مباريات اليوم بالدوري الأردني
الوحدات ضد شباب العقبة - الساعة الرابعة - على القناة الرياضية الأردنية
الرمثا ضد معان - الساعة السادسة والنصف - على القناة الرياضية الأردنية
مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك ضد الأهلي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 16:30 بتوقيت الامارات، 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 1.
الباطن ضد التعاون
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:35 بتوقيت الامارات، 17:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 2.
الفيصلي ضد العين
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:45 بتوقيت الامارات، 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 3.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بيرنلي ضد إيفرتون
ويُقام اللقاء في تمام الساعة 16:30 بتوقيت الامارات، 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 2.
مانشستر سيتي ضد فولهام
يُقام اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الامارات، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الامارات، 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 2.
تشيلسي ضد ليدز يونايتد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ليفانتي ضد خيتافي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت الامارات، 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.
أتليتكو مدريد ضد بلد الوليد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الامارات، 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.
أشبيلية ضد ريال مدريد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 19:15 بتوقيت الامارات، 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و3.
قاديش ضد برشلونة
يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 3.
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سبيزيا ضد لاتسيو
يقام اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الامارات، 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.
يوفنتوس ضد تورينو
يقام اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الامارات، 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.
انتر ميلان ضد بولونيا
يقام اللقاء في تمام الساعة 23:45 بتوقيت الامارات، 22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.
مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة
آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
كولن ضد فولفسبورج
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
أرمينيا بيليفيلد ضد ماينز
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
بايرن ميونخ ضد لايبزج
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
مونبلييه ضد باريس سان جيرمان
يقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.
رين ضد لانس
يقام اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الامارات، 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.
المصدر: ملاعب