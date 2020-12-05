مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم السبت 5 ديسمبر الجاري في مختلف المسابقات الكبرى، حيث تُقام مواجهات عديدة في كأس مصر والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الفرنسي ودوري المحترفين الأردني .



مباريات اليوم بالدوري الأردني



الوحدات ضد شباب العقبة - الساعة الرابعة - على القناة الرياضية الأردنية

الرمثا ضد معان - الساعة السادسة والنصف - على القناة الرياضية الأردنية



مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة





ضمك ضد الأهلي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 16:30 بتوقيت الامارات، 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 1.





الباطن ضد التعاون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:35 بتوقيت الامارات، 17:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 2.



الفيصلي ضد العين

يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:45 بتوقيت الامارات، 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 3.



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



بيرنلي ضد إيفرتون

ويُقام اللقاء في تمام الساعة 16:30 بتوقيت الامارات، 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 2.



مانشستر سيتي ضد فولهام

يُقام اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الامارات، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.



وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الامارات، 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 2.



تشيلسي ضد ليدز يونايتد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.



مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ليفانتي ضد خيتافي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت الامارات، 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.



أتليتكو مدريد ضد بلد الوليد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الامارات، 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.



أشبيلية ضد ريال مدريد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 19:15 بتوقيت الامارات، 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و3.





قاديش ضد برشلونة

يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 3.



مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



سبيزيا ضد لاتسيو

يقام اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الامارات، 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.



يوفنتوس ضد تورينو

يقام اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الامارات، 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.



انتر ميلان ضد بولونيا

يقام اللقاء في تمام الساعة 23:45 بتوقيت الامارات، 22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.





مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة



آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند

يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.



فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.



كولن ضد فولفسبورج

يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.



أرمينيا بيليفيلد ضد ماينز

يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.





بايرن ميونخ ضد لايبزج

يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.





مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



مونبلييه ضد باريس سان جيرمان

يقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.



رين ضد لانس

يقام اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الامارات، 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.









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المصدر: ملاعب



