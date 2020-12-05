السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

لأول مرة منذ أبريل.. أقل من 200 إصابة بكورونا في السعودية

مديرية الامن العام تُحذر المواطنين

تعليق دوام مالية عجلون ليومين

القبض على 4 أشخاص أحدهم مطلوب بـ 14 مليون دينار

هزّة أرضية شعر بها عدد من السكان في بعض المناطق اللبنانية

مواطنون يشعرون بهزة ارضية في عمان

هزة أرضية بقوة 5.4 ريختر يشعر بها سكان القاهرة والمدن الساحلية

قرار عاجل من وزير الصحة نذير عبيدات

الإعلان عن إجراء حكومي جديد للتعامل مع كورونا

شاهد إنقاذ شخصين حاصرتهما مياه السيول بالزرقاء

السبت، 05-12-2020 03:25 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

Untitled-4


الوكيل الإخباري _ نستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم السبت 5 ديسمبر الجاري في مختلف المسابقات الكبرى، حيث تُقام مواجهات عديدة في كأس مصر والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الفرنسي ودوري المحترفين الأردني .

مباريات اليوم بالدوري الأردني

الوحدات ضد شباب العقبة - الساعة الرابعة - على القناة الرياضية الأردنية
الرمثا ضد معان - الساعة السادسة والنصف - على القناة الرياضية الأردنية

مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة


ضمك ضد الأهلي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 16:30 بتوقيت الامارات، 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 1.


الباطن ضد التعاون
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:35 بتوقيت الامارات، 17:35 بتوقيت السعودية، 16:35 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 2.

الفيصلي ضد العين
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:45 بتوقيت الامارات، 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية اتش دي 3.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي ضد إيفرتون
ويُقام اللقاء في تمام الساعة 16:30 بتوقيت الامارات، 15:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 2.

مانشستر سيتي ضد فولهام
يُقام اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الامارات، 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الامارات، 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 2.

تشيلسي ضد ليدز يونايتد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ليفانتي ضد خيتافي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت الامارات، 16:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

أتليتكو مدريد ضد بلد الوليد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 21:30 بتوقيت الامارات، 20:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.

أشبيلية ضد ريال مدريد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 19:15 بتوقيت الامارات، 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و3.


قاديش ضد برشلونة
يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 3.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سبيزيا ضد لاتسيو
يقام اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الامارات، 17:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

يوفنتوس ضد تورينو
يقام اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت الامارات، 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

انتر ميلان ضد بولونيا
يقام اللقاء في تمام الساعة 23:45 بتوقيت الامارات، 22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.


مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند 
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

كولن ضد فولفسبورج
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.

أرمينيا بيليفيلد ضد ماينز
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.


 بايرن ميونخ ضد لايبزج 
يُقام اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت الامارات، 17:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة سكاي سبورتس.


مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مونبلييه ضد باريس سان جيرمان
يقام اللقاء ضمن مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 24:00 بتوقيت الامارات، 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.

رين ضد لانس
يقام اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الامارات، 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 6.



اضافة اعلان
 

المصدر: ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
39521-4-1

سواريز مع أطفاله بعد انتهاء الحجر .. مشاهد مؤثرة

57fe7061-0630-4bfe-a3fc-204803bb9096

موعد اقالة زيدان من تدريب ريال مدريد

image

الهلال يتعرض لضربة قاسية

carles-tusquets-1200x675

رئيس برشلونة المؤقت يتراجع في تصريحاته عن بيع ميسي

5fcb422e423604549a5fd00b

أسعار قياسية لبيع قمصان اللاعبين النجوم

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة