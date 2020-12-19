مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 19-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليفربول ضد كريستال بالاس وساوثهابمتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواجهة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، ومواجهة بارما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي.



موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة



02:00 عصرا، برسيبوليس – إيران × أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة



02:30 عصرا، كريستال بالاس × ليفربول، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

05:00 مساء، ساوثهامتون × مانشستر سيتي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

07:30 مساء، إيفرتون × آرسنال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، نيوكاسل يونايتد × فولهام، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة



03:00 عصرا، أتلتيكو مدريد × إلتشي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

05:15 مساء، برشلونة × فالنسيا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

07:30 مساء، ليفانتي × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

07:30 مساء، أوساسونا × فياريال، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

10:00 مساء، إشبيلية × بلد الوليد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة



04:00 مساء، فيورنتينا × هيلاس فيرونا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

07:00 مساء، سامبدوريا × كروتوني، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، بارما × يوفنتوس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



04:30 مساء، شالكه 04 × أرمينيا بيليفيلد

04:30 مساء، بوروسيا مونشنجلادباخ × هوفنهايم

04:30 مساء، ماينز 05 × فيردر بريمن

04:30 مساء، أوجسبورج × آينتراخت فرانكفورت

04:30 مساء، لايبزيج × كولن

07:30 مساء، باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة



06:00 مساء، ميتز × لانسن تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، مارسيليا ، ستاد ريمس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

10:00 مساء، نيس × ليون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6









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المصدر : ملاعب



