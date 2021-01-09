مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 9 -1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة برشلونة وغرناطة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، كما يلتقى ريال مدريد مع أوساسونا في نفس الجولة.





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مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية × ريال سوسيداد – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد × أتليتك بلباو – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

غرناطة × برشلونة – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا × ريال مدريد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بينفينتو × أتالانتا – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4

جنوى × بولونيا – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

ميلان × تورينو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج × كولن – الرابعة والنصف مساء

باير ليفركوزن × فيردر بريمن – الرابعة والنصف مساء

شالكه × هوفنهايم – الرابعة والنصف مساء

ماينز × اينتراخت فرانكفورت – الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × بوروسيا دورتموند - السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بوردو × لوريان – العاشرة مساء

ميتز × نيس – العاشرة مساء

رين × ليون – العاشرة مساء

موناكو × أنجيه – العاشرة مساء

مونبلييه × نانت – العاشرة مساء

نيم أولمبيك × ليل – العاشرة مساء

ستاد ريمس × سانت إيتيان – العاشرة مساء

ديجون × مارسيليا – العاشرة مساء

لانس × ستراسبورج – العاشرة مساء

باريس سان جيرمان × ستاد بريست - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون × الرائد – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD

الشباب × الاتفاق – الخامسة إلا خمس دقائق – على قناة KSA Sports 2 HD

الاتحاد × ضمك – السابعة إلا خمس دقائق – على قناة KSA Sports 1 HD



المصدر : ملاعب



