مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 9 -1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة برشلونة وغرناطة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، كما يلتقى ريال مدريد مع أوساسونا في نفس الجولة.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إشبيلية × ريال سوسيداد – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد × أتليتك بلباو – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
غرناطة × برشلونة – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
أوساسونا × ريال مدريد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بينفينتو × أتالانتا – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4
جنوى × بولونيا – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
ميلان × تورينو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فرايبورج × كولن – الرابعة والنصف مساء
باير ليفركوزن × فيردر بريمن – الرابعة والنصف مساء
شالكه × هوفنهايم – الرابعة والنصف مساء
ماينز × اينتراخت فرانكفورت – الرابعة والنصف مساء
يونيون برلين × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء
لايبزيج × بوروسيا دورتموند - السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
بوردو × لوريان – العاشرة مساء
ميتز × نيس – العاشرة مساء
رين × ليون – العاشرة مساء
موناكو × أنجيه – العاشرة مساء
مونبلييه × نانت – العاشرة مساء
نيم أولمبيك × ليل – العاشرة مساء
ستاد ريمس × سانت إيتيان – العاشرة مساء
ديجون × مارسيليا – العاشرة مساء
لانس × ستراسبورج – العاشرة مساء
باريس سان جيرمان × ستاد بريست - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري السعودي
التعاون × الرائد – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD
الشباب × الاتفاق – الخامسة إلا خمس دقائق – على قناة KSA Sports 2 HD
الاتحاد × ضمك – السابعة إلا خمس دقائق – على قناة KSA Sports 1 HD
المصدر : ملاعب