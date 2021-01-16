مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 16-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة مواجهة فولهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وأنجيه ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
وولفرهامبتون ضد وست بروميتش ألبيون - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 2
ليدز يونايتد ضد برايتون- الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
وست هام يونايتد ضد بيرنلي - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
فولهام ضد تشيلسي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
بولونيا ضد هيلاس فيرونا - الساعة الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 4
تورينو ضد سبيزيا - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
سامبدوريا ضد أودينيزي - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
كولن ضد هيرتا برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء
بوروسيا دورتموند ضد ماينز - الساعة الرابعة والنصف مساء
هوفنهايم ضد أرمينيا بيلفيلد - الساعة الرابعة والنصف مساء
فيردر بريمن ضد أوجسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء
فولفسبورج ضد لايبزيج - الساعة الرابعة والنصف مساء
شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
مارسيليا ضد نيم أولمبيك - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
أنجيه ضد باريس سان جيرمان - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم
خورفكان ضد الجزيرة - الساعة الثالثة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية
الظفرة ضد الوصل - الساعة الثالثة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية
الوحدة ضد بني ياس - الساعة السادسة مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم
ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس - الساعة الواحدة ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 3
رايو فاليكانو ضد إلتشي - الساعة الواحدة ظهرا
فوينلابرادا ضد ليفانتي - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
ليجانيس ضد إشبيلية - الساعة التاعسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
المصدر : ملاعب