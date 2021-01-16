مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 16-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة مواجهة فولهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وأنجيه ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.





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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



وولفرهامبتون ضد وست بروميتش ألبيون - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 2

ليدز يونايتد ضد برايتون- الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

وست هام يونايتد ضد بيرنلي - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

فولهام ضد تشيلسي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



بولونيا ضد هيلاس فيرونا - الساعة الرابعة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 4

تورينو ضد سبيزيا - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4



سامبدوريا ضد أودينيزي - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



كولن ضد هيرتا برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء

بوروسيا دورتموند ضد ماينز - الساعة الرابعة والنصف مساء

هوفنهايم ضد أرمينيا بيلفيلد - الساعة الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن ضد أوجسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء

فولفسبورج ضد لايبزيج - الساعة الرابعة والنصف مساء

شتوتجارت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



مارسيليا ضد نيم أولمبيك - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

أنجيه ضد باريس سان جيرمان - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي اليوم



خورفكان ضد الجزيرة - الساعة الثالثة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية

الظفرة ضد الوصل - الساعة الثالثة عصرا - على قناة أبو ظبي الرياضية

الوحدة ضد بني ياس - الساعة السادسة مساء - على قناة أبو ظبي الرياضية

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم



ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس - الساعة الواحدة ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 3

رايو فاليكانو ضد إلتشي - الساعة الواحدة ظهرا

فوينلابرادا ضد ليفانتي - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

ليجانيس ضد إشبيلية - الساعة التاعسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

المصدر : ملاعب



