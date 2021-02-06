مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ يقام اليوم السبت 6-2-2021، عدد كبير من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ارسنال المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني مع أستون فيلا الذي يضم في صفوفه ثنائي المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × ارسنال – الثانية والنصف عصرا – على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد × ساوثهامبتون – الخامسة مساء

بيرنلى × برايتون – الخامسة مساء

فولهام × وست هام يونايتد – السابعة والنصف مساء

مانشستر يونايتد × إيفرتون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتى × غرناطة – الثالثة عصرا

هويسكا × ريال مدريد – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

إلتشى × فياريال – السابعة والنصف مساء

إشبيلية × خيتافى – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساسولو × سبيزيا – الرابعة عصرا

أتالانتا × فيورنتينا – الرابعة مساء

يوفنتوس × روما – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

جنوى × نابولى – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

شالكه × لايبزيج – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج × بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports Fr 6 HD max

باير ليفركوزن × شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

ماينز × يونيون برلين – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ × كولن – السابعة والنصف مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي

فنربخشة × جالطة سراى – السادسة مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

ضمك × القادسية – الثالثة عصرا – على قناة KSA Sports 2 HD

الشباب × الرائد – الخامسة والثلث مساء – على قناة KSA Sports 1 HD



بطولة أفريقيا للمحليين

الكاميرون × غينيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

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المصدر : ملاعب



