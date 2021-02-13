مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 13-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، ولقاء ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة في الدوري الإسباني، بالإضافة لقمة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي.





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مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم



الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 7

مازيمبي ضد شباب بلوزداد - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 7

حوريا ضد بترو أتلتيكو - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

حوريا ضد بترو أتلتيكو - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



ليستر سيتي ضد ليفربول - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2

كريستال بالاس ضد بيرنلي - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

برايتون ضد أستون فيلا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



غرناطة ضد أتلتيكو مدريد - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3

إشبيلية ضد هويسكا - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

إيبار ضد بلد الوليد - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



تورينو ضد جنوى - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4



نابولي ضد يوفنتوس - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4



سبيزيا ضد ميلان - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم - الساعة الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن ضد فرايبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء

باير ليفركوزن ضد ماينز - الساعة الرابعة والنصف مساء

شتوتجارت ضد هيرتا برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين ضد شالكه - الساعة السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



باريس سان جيرمان ضد نيس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

ستاد ريمس ضد لانس - الساعة الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

ليون ضد مونبيلييه - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



التعاون ضد القادسية - الساعة الثالثة إلا عشر دقائق عصرا - على قناة السعودية الرياضية

الفتح ضد العين - الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية

النصر ضد الشباب - الساعة السابعة والثلث مساء - على قناة السعودية الرياضية



