السبت 13-02-2021
الوكيل الاخباري
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أسعار الذهب السبت 13/2/2021

السبت، 13-02-2021 08:56 ص

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 13-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، ولقاء ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة في الدوري الإسباني، بالإضافة لقمة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

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مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم
 
الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 7
مازيمبي ضد شباب بلوزداد - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 7
حوريا ضد بترو أتلتيكو - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7
حوريا ضد بترو أتلتيكو - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
 
ليستر سيتي ضد ليفربول - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2
كريستال بالاس ضد بيرنلي - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
برايتون ضد أستون فيلا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
 
غرناطة ضد أتلتيكو مدريد - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3
إشبيلية ضد هويسكا - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
إيبار ضد بلد الوليد - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

تورينو ضد جنوى - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

نابولي ضد يوفنتوس - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

سبيزيا ضد ميلان - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
 
بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم - الساعة الرابعة والنصف مساء
فيردر بريمن ضد فرايبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء
باير ليفركوزن ضد ماينز - الساعة الرابعة والنصف مساء
شتوتجارت ضد هيرتا برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء
يونيون برلين ضد شالكه - الساعة السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
 
باريس سان جيرمان ضد نيس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
ستاد ريمس ضد لانس - الساعة الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
ليون ضد مونبيلييه - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
 
التعاون ضد القادسية - الساعة الثالثة إلا عشر دقائق عصرا - على قناة السعودية الرياضية
الفتح ضد العين - الساعة الخامسة وعشر دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية
النصر ضد الشباب - الساعة السابعة والثلث مساء - على قناة السعودية الرياضية


 




 

 


 

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