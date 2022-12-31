السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

التربية تنشر اسئلة امتحان الرياضيات لتكميلية التوجيهي

الديوان الملكي يعلن موعد عقد قران ولي العهد

شي يوجه تهنئة لبوتين

تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني 2023 صفر

​البخيت: توجه وضع سقوف سعرية للمحروقات أخذ صفة الاستعجال

حجز 547 قاعة أفراح بعام 2022 في الأردن

حفلات لفنانين عرب بليلة رأس السنة في عمان

تصفية عميل للمخابرات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك

الأمن: انتشار على جميع المفاصل الرئيسية بالتزامن مع رأس السنة

فنزويلا: المعارضة تحل حكومة غوايدو المؤقتة

السبت، 31-12-2022 01:09 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

12202231112116902669319


الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 31-12-2022 عددا من المباريات على رأسها مباراة أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني أمام برايتون، ومانشستر سيتي مع إيفرتون في الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى لقاء برشلونة إسبانيول بالجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإسباني.

كما يخوض الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد مواجهة جديدة مع اتحاد جدة في الدوري السعودي أمام أبها، بينما يتلقي الهلال مع ضمك

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون× مانشستر يونايتد- الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بورنموث× كريستال بالاس- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

فولهام× ساوثهامتون- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

مانشستر سيتي× إيفرتون- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد× ليدز يونايتد- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

برايتون× أرسنال- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
برشلونة× إسبانيول - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد× أوساسونا - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

فياريال× فالنسيا - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 
الطائي× الباطن - الساعة 3:30 عصرًا على قناة SSC HD

أبها× الاتحاد- الساعة 3:30 عصرًا على قناة SSC HD

الرائد× التعاون- الساعة 6 مساء على قناة SSC HD

الهلال× ضمك- الساعة 8:30 مساء على قناة SSC HD

الخليج× النصر- الساعة 8:30 مساء على قناة SSC HD

ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220223193216564816578

تعرف على موعد أول مباراة بين رونالدو وميسي في الرياض

1220223191943348756665

كيروش يقترب من تدريب منتخب عربي

1220223191733146277563

الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن انفصاله عن المدرب سانشيز

122022319741565175022

راتب ضخم.. رومانو يكشف التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر السعودي

122022319018345141635

أول تعليق لرونالدو بعد انضمامه لنادي النصر السعودي

1220222915513773568425

ميسي يثبت الولاء لباريس سان جيرمان

أخبار متعلقة
12202229131346366009624

غوارديولا الغاضب يتعرض لموقف محرج بسبب زجاجة مياه (فيديو)

12202229913241142863

ثنائية هالاند تعيد مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي

12202228134734205219524 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

122022279046548230985

أرسنال يقلب الطاولة على وست هام ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

12202226155959857394870

دي بروين: هالاند بإمكانه تسجيل 800 هدف بشرط واحد

1220222516330543178943 (1)

كلوب: فخور بما حققه ليفربول في 2022