مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 31-12-2022 عددا من المباريات على رأسها مباراة أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني أمام برايتون، ومانشستر سيتي مع إيفرتون في الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى لقاء برشلونة إسبانيول بالجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإسباني.
كما يخوض الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد مواجهة جديدة مع اتحاد جدة في الدوري السعودي أمام أبها، بينما يتلقي الهلال مع ضمك
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون× مانشستر يونايتد- الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
بورنموث× كريستال بالاس- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
فولهام× ساوثهامتون- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1
مانشستر سيتي× إيفرتون- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يونايتد× ليدز يونايتد- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
برايتون× أرسنال- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة× إسبانيول - الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد× أوساسونا - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2
فياريال× فالنسيا - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الطائي× الباطن - الساعة 3:30 عصرًا على قناة SSC HD
أبها× الاتحاد- الساعة 3:30 عصرًا على قناة SSC HD
الرائد× التعاون- الساعة 6 مساء على قناة SSC HD
الهلال× ضمك- الساعة 8:30 مساء على قناة SSC HD
الخليج× النصر- الساعة 8:30 مساء على قناة SSC HD
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