السبت 04-02-2023
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السبت، 04-02-2023 09:53 ص

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 4 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراتي الأهلي وسياتل الأمريكي والوداد المغربي مع الهلال السعودي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

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مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للمحليين
الجزائر X السنغال – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
الوداد X الهلال – الساعة 5:30 عصرا على قناة SSC1 HD

سياتل ساوندرز X  الأهلي – الساعة 8:30 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
إيفرتون X آرسنال – الساعة 3:30 ظهرا  على قناة beIN Sports 1 HD Premium   

أستون فيلا X ليستر سيتي – الساعة 6 مساء           

برينتفورد X ساوثهامتون – الساعة 6 مساء                     

برايتون X بورنموث – الساعة 6 مساء                            

مانشستر يونايتد X  كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                                

وولفرهامبتون X ليفربول – الساعة5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                          
نيوكاسل يونايتد X  وست هام يونايتد – الساعة 8:30 مساء  على قناة beIN Sports 1 HD Premium                     

 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    
إسبانيول X أوساسونا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي X فياريال – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X خيتافي – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1  

ريال بيتيس X سيلتا فيجو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

                
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
كريمونيزي  X ليتشي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1                      
روما X إمبولي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1             

ساسولو X أتلانتا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                      
مواعيد مباريات الدوري الألماني  
بوروسيا دورتموند X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا    

يونيون برلين X ماينز  05 – الساعة 5:30 عصرا                              

كولن X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا                  

آينتراخت فرانكفورت X هيرتا برلين – الساعة 5:30 عصرا                

بوخوم  X هوفنهايم – الساعة 5:30 عصرا                     

بوروسيا مونشنجلادباخ   X شالكه 04 – الساعة 8:30 مساء              

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
باريس سان جيرمان X    تولوز – الساعة 7 مساء          

تروا X ليون – الساعة 11 مساء                 

رين  X  ليل – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الطائي X الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 HD

الفيحاء X الوحدة – الساعة 8:30 مساء على قناة SSC1 HD

 

 

 

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