السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود اتفاق الهدنة

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مصر: تلقينا إشارات إيجابية بشأن احتمال تمديد الهدنة بغزة

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أطباء بلا حدود: أدخلنا معدات لإجراء عمليات جراحية بغزة

هيئة الأسرى: الاحتلال لم يلتزم ببند الأقدمية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

%75 من مستشفيات قطاع غزة خارج الخدمة

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كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود اتفاق الهدنة

السبت، 25-11-2023 05:03 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 25 - 11 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة الأهلي مع ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
أوزبكستان x فرنسا - الساعة 11:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 4

مالي x المغرب – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4   


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي x ليفربول – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

بيرنلي x وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء

لوتون تاون x كريستال بالاس – الساعة 6 مساء         

نيوكاسل يونايتد x  تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1     

نوتينجهام x برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2            

شيفيلد يونايتد x بورنموث – الساعة 6 مساء      

برينتفورد x آرسنال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

   
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو x  برشلونة – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3       

فالنسيا x سيلتا فيجو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3        


خيتافي x ألميريا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3     

أتلتيكو مدريد x ريال مايوركا - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3        
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساليرنيتانا   x لاتسيو - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1  

أتلانتا x نابولي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   

ميلان x فيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1          
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند x بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5          

يونيون برلين x أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا            

فرايبورج x دارمشتات 98 – الساعة 5:30 عصرا             

فولفسبورج x لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا     

فيردر بريمن x باير ليفركوزن – الساعة  5عصرا  

آينتراخت فرانكفورت x شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5             

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
كليرمون فوت  63 x لانس – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4     

ستراسبورج  x مارسيليا – الساعة 11 مساء  على قناة beIN Sports HD 4                  
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الحزم  x الهلال – الساعة 6 مساء على قناة SSC1 HD                

ضمك x أبها – الساعة 9 مساء                

الوحدة  x  الخليج – الساعة 9 مساء       

الأهلي  x الشباب – الساعة 9مساء على قناة SSC1 HD

الفتح  x الفيحاء – الساعة 9 مساء           

مواعيد مباريات الدوري التركي
اسطنبول سبور x هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهرا         

قونيا سبور x قاسم باشا – الساعة 4 عصرا       

جازينتاب x أنقرة جوجو – الساعة 4 عصرا             

جالاتا سراي x ألانيا سبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
وادي دجلة  x الصيد بالدقي - الساعة 3 ظهرا على قناة on time sport

القناة x الشرقية - الساعة 3 ظهرا      

راية x المصرى بالسلوم - الساعة 3ظهرا    

مصر المقاصة x الواسطى - الساعة 3 ظهرا      

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سيمبا x أسيك ميموزا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6    

الترجي تونس x النجم الساحلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

بيترو أتلتيكو x الهلال السوداني – الساعة 7 مساء

الأهلي x ميدياما – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 7    

الوداد المغربي x جوانينج جالاكسي – الساعة 10 مساء

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