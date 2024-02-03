السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 03-02-2024 03:12 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 3-2-2024، العدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات بملاعب العالم، على رأسها مواجهتى كوت ديفوار مع مالى، والرأس الأخضر مع جنوب أفريقيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير الجاري.

مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2023
مالى × كوت ديفوار – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max

الرأس الأخضر × جنوب أفريقيا – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا 2023
إيران × اليابان – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1
قطر × أوزبكستان – السادية والنصف مساء – على قناة beIN ASIAN CUP 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
إيفرتون × توتنهام هوتسبير – الثالثة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

برايتون × كريستال بالاس – الخامسة مساء

بيرنلى × فولهام – السادسة مساء

نيوكاسل يونايتد × لوتون تاون – السادسة مساء

شيفيلد يونايتد × أستون فيلا – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فالنسيا × ألميريا – 4:00 عصرا

غرناطة × لاس بالماس –6:15 مساء

ديبورتيفو ألافيس × برشلونة –8:30مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

جيرونا × ريال سوسيداد –11:00 مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولى × جنوى – 6مساء

أودينيزى × مونزا – 5مساء

فروسينوني × ميلان – 8مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا × ساسولو –10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ × بوروسيا مونشنجلادباخ – 5:30 مساء

فرايبورج × شتوتجارت –  5:30 مساء

ماينز × فيردر بريمن – 5:30 مساء

بوخوم × أوجسبورج – 5:30 مساء

دارمشتات × باير ليفركوزن –  5:30 مساء

كولن × اينتراخت فرانكفورت – 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
رين × مونبلييه – 7مساء

نانت × لانس – 11:0-0 مساء 

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