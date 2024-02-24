السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 24-02-2024 03:45 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - يشهد اليوم السبت 24 - 2 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهات دوري أبطال أفريقيا على رأسها مازيمبي وبيراميدز.

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مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
مازيمبي X  بيراميدز – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 8

جوانينج جالاكسي X الوداد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6   

نواذيبو X صن داونز – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 8    

يانج أفريكانز X شباب بلوزداد – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

النجم الساحلي X الترجي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6   


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساء              

برايتون X إيفرتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2            

كريستال بالاس X بيرنلي – الساعة 6 مساء               

مانشستر يونايتد X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1    


آرسنال X نيوكاسل يونايتد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
غرناطة X فالنسيا – الساعة 4 عصرا  على قناة beIN Sports HD 3           

برشلونة X خيتافي – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3        

ديبورتيفو ألافيس  X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3                    

ألميريا X أتلتيكو مدريد – الساعة 1 مساء على قناة beIN Sports HD 3           

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
ساسولو X إمبولي – الساعة 5 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1               
ساليرنيتانا X مونزا – الساعة 8 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1                               
جنوى X أودينيزي – الساعة 10:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1           
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
يونيون برلين X هايدنهايم – الساعة 5:30 عصرا                

بوروسيا مونشنجلادباخ  X  بوخوم – الساعة 5:30 عصرا                    

فيردر بريمن X دارمشتات 98 – الساعة 5:30 عصرا               

شتوتجارت  X كولن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5  

بايرن ميونخ X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5        

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
لوريان X نانت – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4                  

ستراسبورج X ستاد بريست – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4             
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الطائي X الأهلي – الساعة 5 عصرا على قناة 1 SSC                 

الحزم X الخليج – الساعة 8 مساء على قناة 1 SSC     

مواعيد مباريات الدوري التركي  
قيصري سبور X  أنقرة جوجو - الساعة 1:30 ظهرا         

جازينتاب X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا                 

قونيا سبور X هاتاي سبور – الساعة 7 مساء      

فناربخشة X قاسم باشا – الساعة 7 مساء

 

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