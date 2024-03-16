السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 16-03-2024 03:02 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 16- 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن مواجهة أوساسونا ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X كوفنتري سيتي – الساعة 3:15 ظهرا       

مانشستر سيتي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
بيرنلي X برينتفورد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6                 
لوتون تاون X نوتينجهام فورست – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 2 

فولهام X توتنهام هوتسبير – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 2 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
ريال مايوركا X غرناطة – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 3 

أوساسونا X ريال مدريد – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

خيتافي X جيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

أتلتيك بيلباو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
مونزا X كالياري – الساعة 5 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 2                  
أودينيزي X   تورينو – الساعة 5 عصرا على قناةAD SPORTS Premium 1             
ساليرنيتانا X ليتشي – الساعة 8 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1                 
فروسينوني X لاتسيو – الساعة 10:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1                 
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة  
يونيون برلين X فيردر بريمن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9    

فولفسبورج X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا  على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ماينز 05 X بوخوم – الساعة 5:30 عصرا              

هايدنهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا           

دارمشتات 98 X بايرن ميونخ – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5 

هوفنهايم X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 5         
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة  
نانت X ستراسبورج – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 4 

لانس X نيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال X ضمك – الساعة 10 مساء على قناة SSC HD            

الفتح X الاتحاد – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC HD                  

الرائد X التعاون – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي  
ألانيا سبور X قيصري سبور – الساعة 1:30 ظهرا                     

أنقرة جوجو X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا                

بشكتاش X أنطاليا سبور – الساعة 8:30 مساء            

أضنة ديمرسبور X  سيفاس سبور – الساعة 8:30 مساء

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