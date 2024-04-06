مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم السبت 6 - 4 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة برايتون ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، فضلا عن أتلتيك بيلباو ضد ريال مايوركا في نهائي كأس ملك إسبانيا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



بترو أتلتيكو X مازيمبي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6



أسيك ميموزا X الترجي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة



أتلتيك بيلباو X ريال مايوركا – الساعة 11 مساء على قناة 1 SSC HD







مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



كريستال بالاس X مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1



أستون فيلا X برينتفورد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



إيفرتون X بيرنلي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1



فولهام X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2



لوتون تاون X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3



وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2



برايتون X آرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ميلان X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



روما X لاتسيو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





إمبولي X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



يونيون برلين X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فرايبورج X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6



ماينز 05 X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا



هايدنهايم X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 3



كولن X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا



بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



لانس X لوهافر – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4



باريس سان جيرمان X كليرمون فوت 63 – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الطائي X الشباب – الساعة10 مساء على قناة 2 SSC HD



الاتفاق X الرياض – الساعة10 مساء على قناة 3 SSC HD

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