السبت 25-05-2024
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السبت، 25-05-2024 03:07 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري  -تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 25 - 5 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
 
الأهلي X الترجي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
 
العين الإماراتي X يوكوهاما اليابان – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

 
مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة
 
كايزرسلاوترن X باير ليفركوزن – الساعة 9 مساء على قناة Dubai Sports 2 HD

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
 
ليون X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
أوساسونا X فياريال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3       

ريال سوسييداد X أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3     

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ألميريا X قاديش – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2     

رايو فاليكانو X  أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3    


ريال مدريد X ريال بيتيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3   


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
 
يوفنتوس X مونزا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   

ميلان X ساليرنيتانا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
 
الداخلية X المقاولون العرب – الساعة 6 مساء  على قناة 1 on time sport

 

ملاعب 

 




 

 


 

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