مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم .



وتالياً مواعيد المباريات والقنوات الناقلة :



الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون X إيفرتون - 10:00 - قناة beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X سيلتا فيجو – 7:30 - قناة beIN Sports 1 HD

ليفانتى X غرناطة - 10:00 - قناة beIN Sports 1 HD



الدوري الإيطالي

بولونيا X كالياري – 8:45 - قناة Sport TV2 Potugal



الدوري المصري

المصري البورسعيدي X سموحة – 5:30 - on time sport

الشرقية للدخان X غزل المحلة – 8:00 - on time sport

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ملاعب