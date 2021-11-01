الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

95 ألف طالب سيتقدمون لـ ' تكميلية التوجيهي'

مصادرة 30 بسطة عشوائية في جرش

كريشان: دخول شحنة غذائية غير صالحة للإستهلاك إلى المملكة

تأمين صحي الضمان: العلاج بالمستشفيات الخاصة والاقتطاع 3%

مهيدات للنواب: الغذاء الاردني يتعرض لحملة تشويه واضحة

الادارة المحلية: لجنة للتحقق بشكوى على بلدية إربد الكبرى

وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

الإثنين، 01-11-2021 02:04 م

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم .

وتالياً مواعيد المباريات والقنوات الناقلة :

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون X إيفرتون - 10:00 - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني
رايو فاليكانو X سيلتا فيجو – 7:30 - قناة beIN Sports 1 HD
ليفانتى X غرناطة - 10:00 - قناة beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي
بولونيا X كالياري – 8:45 - قناة Sport TV2 Potugal

الدوري المصري
المصري البورسعيدي X سموحة – 5:30 - on time sport   
الشرقية للدخان X غزل المحلة – 8:00 - on time sport

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ملاعب

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