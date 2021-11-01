مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم .
وتالياً مواعيد المباريات والقنوات الناقلة :
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون X إيفرتون - 10:00 - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
رايو فاليكانو X سيلتا فيجو – 7:30 - قناة beIN Sports 1 HD
ليفانتى X غرناطة - 10:00 - قناة beIN Sports 1 HD
الدوري الإيطالي
بولونيا X كالياري – 8:45 - قناة Sport TV2 Potugal
الدوري المصري
المصري البورسعيدي X سموحة – 5:30 - on time sport
الشرقية للدخان X غزل المحلة – 8:00 - on time sport
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة