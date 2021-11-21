مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم الأحد 21 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وكلاسيكو الاردن بين الفيصلي والوحدات.

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وتالياً مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:



كأس الاردن 2021

الفيصلي X الوحدات - الساعة 6:30 - قناة الاردن الرياضية .



الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي X إيفرتون – الساعة 4:00 - قناة beIN Sports 2 HD Premium

توتنهام هوتسبيرX ليدز يونايتد – الساعة 6:30- قناة beIN Sports 2 HD Premium



الدوري الإسباني

خيتافي X قاديش – الساعة 3:00 - قناة beIN Sports HD 1

غرناطة X ريال مدريد – الساعة 5:15 - على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي X ريال بيتيس – الساعة 7:30 - قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X فالنسيا- الساعة 10:00 - قناة beIN Sports HD 1



الدوري الإيطالي

ساسولو X كالياري – الساعة 1:00 - Lega Serie A YouTube

بولونيا X فينيزيا - الساعة 4:00 - Lega Serie A YouTube

ساليرنيتانا X سامبدوريا - الساعة 4:00 - Lega Serie A YouTube

انتر ميلان X نابولي - الساعة 7:00 - Lega Serie A YouTube

جنوى X روما – الساعة 9:45 - Lega Serie A YouTube



الدوري الألماني

فرايبورج X آينتراخت فرانكفورت – 4:30

ماينز 05 X كولن – الساعة 6:30



الدوري الفرنسي

ستاد بريست 29 X لانس - الساعة 2:00 - beIN Sports HD 2

أنجيه X لوريان – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 2

ستراسبورج X ستاد ريمس – الساعة 4:00 - beIN Sports 3 HD Premium

تروا X سانت إيتيان – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 6

ميتز X بوردو – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 4

كليرمون فوت X نيس – الساعة 6:00 -beIN Sports HD 2

ليون X مارسيليا – الساعة 9:45 - beIN Sports HD 2



الدوري المصري

فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:30 - قناة on time sport

مصر المقاصة X الاتحاد السكندري – الساعة 8:00 - قناة on time sport

ملاعب