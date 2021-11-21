الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 21-11-2021 11:01 ص

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - تقام اليوم الأحد 21 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وكلاسيكو الاردن بين الفيصلي والوحدات.

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وتالياً مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

كأس الاردن 2021
الفيصلي X الوحدات - الساعة 6:30 - قناة الاردن الرياضية .

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي X إيفرتون – الساعة 4:00 - قناة beIN Sports 2 HD Premium      
توتنهام هوتسبيرX ليدز يونايتد – الساعة 6:30- قناة beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإسباني
خيتافي X قاديش – الساعة 3:00 - قناة beIN Sports HD 1            
غرناطة X ريال مدريد – الساعة 5:15 - على قناة beIN Sports HD 1
إلتشي X ريال بيتيس – الساعة 7:30 - قناة beIN Sports HD 1    
ريال سوسييداد X فالنسيا- الساعة 10:00 - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي
ساسولو X كالياري – الساعة 1:00 - Lega Serie A YouTube         
بولونيا X فينيزيا - الساعة 4:00 - Lega Serie A YouTube
ساليرنيتانا X سامبدوريا - الساعة 4:00 - Lega Serie A YouTube
انتر ميلان X نابولي - الساعة 7:00 - Lega Serie A YouTube
جنوى X روما – الساعة 9:45 - Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني  
فرايبورج X آينتراخت فرانكفورت – 4:30 
ماينز 05 X كولن – الساعة 6:30 

الدوري الفرنسي  
ستاد بريست 29 X لانس - الساعة 2:00 - beIN Sports HD 2
أنجيه X لوريان – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 2
ستراسبورج X ستاد ريمس – الساعة 4:00 - beIN Sports 3 HD Premium
تروا X سانت إيتيان – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 6
ميتز X بوردو – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 4
كليرمون فوت X نيس – الساعة 6:00 -beIN Sports HD 2
ليون X مارسيليا – الساعة 9:45 - beIN Sports HD 2

الدوري المصري
فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:30 - قناة on time sport
مصر المقاصة X الاتحاد السكندري – الساعة 8:00 - قناة on time sport

ملاعب

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