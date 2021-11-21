مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم الأحد 21 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مواجهات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وكلاسيكو الاردن بين الفيصلي والوحدات.
وتالياً مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:
كأس الاردن 2021
الفيصلي X الوحدات - الساعة 6:30 - قناة الاردن الرياضية .
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي X إيفرتون – الساعة 4:00 - قناة beIN Sports 2 HD Premium
توتنهام هوتسبيرX ليدز يونايتد – الساعة 6:30- قناة beIN Sports 2 HD Premium
الدوري الإسباني
خيتافي X قاديش – الساعة 3:00 - قناة beIN Sports HD 1
غرناطة X ريال مدريد – الساعة 5:15 - على قناة beIN Sports HD 1
إلتشي X ريال بيتيس – الساعة 7:30 - قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X فالنسيا- الساعة 10:00 - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
ساسولو X كالياري – الساعة 1:00 - Lega Serie A YouTube
بولونيا X فينيزيا - الساعة 4:00 - Lega Serie A YouTube
ساليرنيتانا X سامبدوريا - الساعة 4:00 - Lega Serie A YouTube
انتر ميلان X نابولي - الساعة 7:00 - Lega Serie A YouTube
جنوى X روما – الساعة 9:45 - Lega Serie A YouTube
الدوري الألماني
فرايبورج X آينتراخت فرانكفورت – 4:30
ماينز 05 X كولن – الساعة 6:30
الدوري الفرنسي
ستاد بريست 29 X لانس - الساعة 2:00 - beIN Sports HD 2
أنجيه X لوريان – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 2
ستراسبورج X ستاد ريمس – الساعة 4:00 - beIN Sports 3 HD Premium
تروا X سانت إيتيان – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 6
ميتز X بوردو – الساعة 4:00 - beIN Sports HD 4
كليرمون فوت X نيس – الساعة 6:00 -beIN Sports HD 2
ليون X مارسيليا – الساعة 9:45 - beIN Sports HD 2
الدوري المصري
فاركو X سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:30 - قناة on time sport
مصر المقاصة X الاتحاد السكندري – الساعة 8:00 - قناة on time sport
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة