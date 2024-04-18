الخميس 18-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مهيدات: إجراءات رقابية نوعية لضمان انسياب مشتقات الحليب مطابقة للقواعد الفنية

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معاريف: الدفاعات الجوية صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99%

النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني 3% بحلول 2025

الخميس، 18-04-2024 03:10 م

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الخميس 18-4-2024 عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم على رأسها مباراة ليفربول وأتالانتا في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري على ملعب "جيويس".

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة


روما X ميلان – 10 مساء - beIN Sports HD 3

أتالانتا X ليفربول – 10 مساء - beIN Sports HD 1

وست هام X باير ليفركوزن – 10 مساء - beIN Sports HD 2

مارسيليا X بنفيكا – 10 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
ليل X أستون فيلا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 5

فيورنتينا X فيكتوريا بلزن - beIN Sports HD7

باوك سالونيكا X كلوب بروج – 10 مساء - beIN Sports HD 9

فنربخشة X أولمبياكوس – 10 مساء - beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
التعاون X الخليج – 6 مساء - SSC HD

الشباب X أبها – 9 مساء - SSC HD

الفتح X الرائد – 9 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات الدوري المصري
سيراميكا كيلوباترا X الاتحاد السكندري – 5 مساء

الإسماعيلي X زد – 8 مساء

مودرن فيوتشر X فاركو – 8 مساء

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