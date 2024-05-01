مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 1-5-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



بوروسيا دورتموند X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين



النصر X الخليج – 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الإسماعيلي X الأهلي – 7 مساء – ONTime Sports



إنبي X بيراميدز – 7 مساء - ONTime Sports



مواعيد مباريات الدوري التونسي



الترجي X الصفاقسي – 7.30 مساء

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