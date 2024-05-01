الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وأميركا

وزارة الشباب تصدر مستندات مالية لتغطية مشاريع مجلس محافظة البلقاء

إيران تكشف عدد مواقعها النووية المشكوك فيها من المنظمة الدولية للطاقة الذرية

الخارجية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنية متوجهتين لغزة

57 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

الدولار يرتفع انتظارا لاجتماع الفيدرالي

حزب الله ينعى أحد مقاتليه

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الدورة 37

أمريكا .. الشرطة تفض اعتصاما تضامنيا مع غزة بجامعة أريزونا

الإعلام الحكومي في غزة : ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90%

الأربعاء، 01-05-2024 02:37 م

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 1-5-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها قمة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 
بوروسيا دورتموند X باريس سان جيرمان – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
 
النصر X الخليج – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
 
الإسماعيلي X الأهلي – 7 مساء – ONTime Sports

إنبي X بيراميدز – 7 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري التونسي
 
الترجي X الصفاقسي – 7.30 مساء

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ملاعب 

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