مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 7 - 5 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز ممثل ألمانيا بهدف دون رد.



بينما يستضيف فريق الأهلي نظيره الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء، في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند- الساعة 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 1

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مواعيد مباريات الدوري المصري

الأهلي ضد الاتحاد السكندري- الساعة 7 مساء- على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري المغربي

نهضة بركان ضد المغرب التطواني- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

الوحدة ضد النصر – الساعة 7:45 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

بشتكاش ضد أنقرة جوجو- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

السكة الحديد ضد بتروجت – الساعة 4:30 مساء

ملاعب